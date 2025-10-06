  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

24°SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

24°SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025

EN VIVO

Obstáculos callejeros

Volquetes mal señalizados, un peligro en las calles de Merlo

Vecinos y vecinas de distintas barriadas les trasladaron su preocupación a los concejales, Ahora, los ediles le piden al Ejecutivo Municipal que haga cumplir con la ordenanza que regula la instalación de contenedores.

Por redacción
| Hace 17 horas

Los volquetes y contenedores de residuos mal ubicados o sin las correspondientes medidas de señalización se han transformado en obstáculos que ponen en riesgo la seguridad vial.

 

Ante esta situación que se repite en distintos puntos de la ciudad, es que vecinos y vecinas de distintos barrios han denunciado ante el Concejo Deliberante que “hay volquetes mal ubicados, sin señalización reflectiva y abandonados en la calle, lo que dificulta el paso y pone en riesgo la seguridad de quienes circulan, sobre todo de noche”.

 

Por este motivo, los concejales Daniel Orué, Ana Laura Ferrarotti, Virginia Morales y Gastón Fonseca presentaron un proyecto de decreto exigiendo al municipio que haga cumplir la Ordenanza Nº VIII-0782-HCD-2017, que regula el uso de contenedores o volquetes en la vía pública.

 

 

 “La norma es clara y el municipio tiene que controlar. No se puede permitir que los volquetes sigan siendo un peligro en la vía pública”, señaló el concejal Daniel Orué, del Partido Socialista Merlino.

 

El proyecto pide que el Ejecutivo municipal informe sobre los controles realizados y notifique a las empresas para que se adecuen a la ordenanza.

 

“Cumplir la ley es cuidar a la comunidad y al espacio público”, remarcaron los concejales firmantes.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo