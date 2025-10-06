Volquetes mal señalizados, un peligro en las calles de Merlo

Los volquetes y contenedores de residuos mal ubicados o sin las correspondientes medidas de señalización se han transformado en obstáculos que ponen en riesgo la seguridad vial.

Ante esta situación que se repite en distintos puntos de la ciudad, es que vecinos y vecinas de distintos barrios han denunciado ante el Concejo Deliberante que “hay volquetes mal ubicados, sin señalización reflectiva y abandonados en la calle, lo que dificulta el paso y pone en riesgo la seguridad de quienes circulan, sobre todo de noche”.

Por este motivo, los concejales Daniel Orué, Ana Laura Ferrarotti, Virginia Morales y Gastón Fonseca presentaron un proyecto de decreto exigiendo al municipio que haga cumplir la Ordenanza Nº VIII-0782-HCD-2017, que regula el uso de contenedores o volquetes en la vía pública.

“La norma es clara y el municipio tiene que controlar. No se puede permitir que los volquetes sigan siendo un peligro en la vía pública”, señaló el concejal Daniel Orué, del Partido Socialista Merlino.

El proyecto pide que el Ejecutivo municipal informe sobre los controles realizados y notifique a las empresas para que se adecuen a la ordenanza.

“Cumplir la ley es cuidar a la comunidad y al espacio público”, remarcaron los concejales firmantes.