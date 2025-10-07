La Corte Suprema confirmó la extradición de Fredy Machado a Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la extradición de Federico Andrés “Fredy” Machado a los Estados Unidos, donde está acusado por delitos vinculados a una causa penal abierta en ese país.

El máximo tribunal, con las firmas digitales de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso ordinario interpuesto por la defensa y dejó firme la resolución del Juzgado Federal 2 de Neuquén, que había declarado procedente la extradición para los cargos identificados como uno, dos, tres, cuatro y siete de la “Quinta Acusación de Reemplazo” del 5 de mayo de 2021.

La defensa del empresario, integrada por los abogados Roberto Rallin y Norberto Francisco Oneto, había planteado la violación del principio de igualdad de armas, la recusación del juez y la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, argumentos que fueron desestimados por la Corte.

Además, el tribunal dispuso que el juez de origen comunique a las autoridades estadounidenses el tiempo en que Machado permaneció detenido en el marco del proceso de extradición, para que sea computado en su eventual reclusión en ese país.

Machado, conocido por su actividad empresarial y su relación con figuras políticas argentinas, había admitido en una entrevista haber financiado a José Luis Espert durante una campaña, en la que aseguró que el actual diputado le dijo: “te necesito, tampoco es mucho”.