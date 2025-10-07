Una fiscal dispuso que Reichardt reemplace a Espert, investigado por lavado de dinero

En un golpe inesperado para el oficialismo, la fiscal federal con competencia electoral en Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que Karen Reichardt debe ocupar el primer lugar de la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert. El criterio contradice la presentación del Gobierno, que pretendía ubicar a Diego Santilli al frente.

Roteta argumentó que el reemplazo debe respetar el espíritu de la ley de paridad de género y no usarse para desplazar a una mujer. “Sería una regresión”, advirtió, al sostener que la norma busca proteger el acceso equitativo de las mujeres a los cargos electivos.

La decisión final quedará en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien podría definir el futuro inmediato de la lista libertaria en Buenos Aires.

El dictamen se conoció horas después de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputara a Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de una denuncia de Juan Grabois. Según la investigación, el exprecandidato presidencial habría recibido en 2020 unos 200 mil dólares del empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado, requerido por la Justicia de Estados Unidos.

El caso combina un frente judicial sensible con un revés electoral que expone las tensiones internas del espacio oficialista, ahora obligado a reordenar su estrategia a días de las elecciones.