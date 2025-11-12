La suerte, el dinero y el amor en la primera noche de cuarto menguante

♈ ARIES

Aries actuará con inteligencia frente a los problemas que se presenten en el ámbito laboral. Gratos momentos para compartir en familia. En finanzas, las inversiones de poco monto serán fructíferas.

Presten mayor atención a trámites y papeles legales.

En el plano sentimental: el amor los pone ansiosos, pero felices.

En el amor: un llamado… sorpresa.

En la salud: bien.

En el juego: 3, 6 y 8.

♉ TAURO

Mercurio ilumina su labor intelectual y las responsabilidades de su trabajo organizado. Obtendrán en esta etapa muchos beneficios; su propia firmeza, unida al apoyo de las personas que los rodean, los llevará al éxito. Buenas noticias sobre trámites y papeles legales.

En el plano sentimental: nuevas y felices oportunidades en el amor.

En el amor: una dosis extra de seducción.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 4 y 9.

♊ GÉMINIS

Urano ilumina el camino de su vida personal y Géminis desplegará su gran energía en la concreción de todos sus planes. Una sorpresa les alegrará el día. En dinero, Júpiter les regala una etapa positiva. Compartan su tiempo libre en familia; les hará bien.

En el plano sentimental: se intensifican los sueños románticos.

En el amor: la felicidad los acompañará.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 5 y 7.

♋ CÁNCER

Sacarán beneficios de todas sus actividades, logrando así mejorar su economía. Tendrán un marcado control sobre ustedes mismos y sus planes. En dinero, buenos negocios y acertadas inversiones. Cuidado con la firma de papeles y contratos.

En el plano sentimental: logran felicidad y armonía.

En el amor: dulces recuerdos.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 7 y 9.

♌ LEO

Etapa positiva, con días adecuados para la buena concreción de sus planes. Que el optimismo domine siempre sus estados de ánimo.

No dejen nada librado al azar, menos aún sus compromisos de dinero.

Compartan más tiempo de calidad con sus amigos; les hará muy bien.

En el plano sentimental: romances felices para su corazón.

En el amor: olviden viejas ofensas.

En la salud: bien.

En el juego: 0, 2 y 6.

♍ VIRGO

Las obligaciones serán muchas, pero con buena organización sacarán beneficios de todas ellas. Los compromisos de dinero serán cumplidos en término. Superan obstáculos que se venían presentando a nivel personal.

En el plano sentimental: Venus llega en ayuda del corazón de Virgo.

En el amor: el amor alegra sus días y sus noches.

En la salud: bien.

En el juego: 0, 1 y 2.

♎ LIBRA

Urano trae soluciones a pequeños asuntos demorados. Sentirán la necesidad de compartir con buenos amigos. Se agilizan trámites que mucho les preocupaban. Mejora la relación en el grupo familiar.

En el plano sentimental: el amor colma de felicidad su corazón.

En el amor: superan estados de melancolía.

En la salud: bien.

En el juego: 3, 6 y 8.

♏ ESCORPIO

La etapa se presenta propicia para dejar atrás todo lo relacionado con viejos planes de trabajo. Época de equilibrio, madurez y excelentes oportunidades a nivel personal. No comenten sus proyectos hasta que se cumplan. Una sorpresa les alegrará el día.

En el plano sentimental: carisma y atracción personal.

En el amor: cuidado con los celos.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 6 y 8.

♐ SAGITARIO

Se perfilan cambios importantes en sus actividades diarias, donde la colaboración de terceros será clave. La acción del planeta Mercurio afianza su personalidad para que no se desvíen de sus objetivos inmediatos. En finanzas, las mejoras los ponen de buen humor.

En el plano sentimental: romances felices para su corazón.

En el amor: se olvidan penas y sinsabores.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 4 y 7.

♑ CAPRICORNIO

Mejoran sus actividades, presentándose más accesibles sus planes y nuevas oportunidades. En cuanto a finanzas, actúen con buen asesoramiento, ya que Júpiter trae una etapa muy positiva para arriesgar y ganar. A nivel hogar, muéstrense más tolerantes.

En el plano sentimental: ternura en el corazón.

En el amor: les esperan agradables sorpresas.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 4 y 9.

♒ ACUARIO

Una etapa agradable, trayendo serenidad y armonía, beneficiará la concreción de todos sus proyectos actuales y futuros. Cambios importantes en su vida privada. Se resuelven problemas de dinero.

En el plano sentimental: serán felices si olvidan viejas ofensas.

En el amor: se cumplen sus más íntimos deseos.

En la salud: bien.

En el juego: 0, 1 y 6.

♓ PISCIS

Se afirman proyectos de trabajo donde la buena colaboración de quienes los rodean será fundamental. Se gratificarán con una compra personal. El paso del planeta Júpiter guiará con éxito sus planes de dinero. Llegan buenas noticias al hogar.

En el plano sentimental: Venus trae cambios felices para el corazón de Piscis.

En el amor: un encuentro muy deseado.

En la salud: bien.

En el juego: 0, 3 y 9.