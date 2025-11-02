Milhojas de papa con champiñones: sabor casero, ingredientes de calidad

Desde hace más de 100 años, Dos Anclas está presente en las cocinas argentinas, acompañando cada preparación con calidad y sabor. En esta ocasión, te invitamos a preparar una receta que sorprende por su simpleza y sabor: Milhojas de papa con champiñones. Una propuesta que combina texturas, aromas y el toque de nuestros condimentos.

Ingredientes:

4 papas medianas

250 g de champignones frescos

1 cebolla chica

200 cc de crema de leche

100 g de queso rallado

1 cdita de Provenzal Dos Anclas

1 cdita de Nuez Moscada Dos Anclas

1 cdita de Pimienta Negra Dos Anclas

Sal fina Dos Anclas a gusto

Aceite de oliva ALTAVIA c/n

Paso a paso:

Pelar y cortar las papas en láminas bien finas (ideal con mandolina). Lavar y cortar los champignones en láminas finas. Picar la cebolla. En una sartén con aceite de oliva ALTAVIA, rehogar la cebolla y luego incorporar los champiñones hasta que estén dorados. Condimentar con sal, pimienta negra y provenzal Dos Anclas. En una fuente para horno previamente aceitada, intercalar capas de papa cruda con el salteado de champignones y un poco de queso rallado. Repetir hasta completar la preparación. Verter la crema de leche, sumar un toque de nuez moscada Dos Anclas y más queso por encima. Cubrir con papel aluminio y hornear a temperatura media (180ºC) durante 30 minutos. Retirar el aluminio y gratinar por 10 minutos más para lograr un dorado perfecto.

El tiempo de cocción es de 40 minutos y rinde 4 porciones.

Con más de 100 años de trayectoria, Dos Anclas acompañan cada receta con la tradición y la confianza que nos distinguen. Ingredientes nobles y condimentos seleccionados, pensados para quienes valoran cocinar con lo mejor.

