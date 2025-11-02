Milhojas de papa con champiñones: sabor casero, ingredientes de calidad
Uno de los platos más sabrosos, con una receta mágica que hará que todos lo disfruten de otra manera.
Desde hace más de 100 años, Dos Anclas está presente en las cocinas argentinas, acompañando cada preparación con calidad y sabor. En esta ocasión, te invitamos a preparar una receta que sorprende por su simpleza y sabor: Milhojas de papa con champiñones. Una propuesta que combina texturas, aromas y el toque de nuestros condimentos.
Ingredientes:
- 4 papas medianas
- 250 g de champignones frescos
- 1 cebolla chica
- 200 cc de crema de leche
- 100 g de queso rallado
- 1 cdita de Provenzal Dos Anclas
- 1 cdita de Nuez Moscada Dos Anclas
- 1 cdita de Pimienta Negra Dos Anclas
- Sal fina Dos Anclas a gusto
- Aceite de oliva ALTAVIA c/n
Paso a paso:
- Pelar y cortar las papas en láminas bien finas (ideal con mandolina).
- Lavar y cortar los champignones en láminas finas.
- Picar la cebolla.
- En una sartén con aceite de oliva ALTAVIA, rehogar la cebolla y luego incorporar los champiñones hasta que estén dorados. Condimentar con sal, pimienta negra y provenzal Dos Anclas.
- En una fuente para horno previamente aceitada, intercalar capas de papa cruda con el salteado de champignones y un poco de queso rallado. Repetir hasta completar la preparación.
- Verter la crema de leche, sumar un toque de nuez moscada Dos Anclas y más queso por encima. Cubrir con papel aluminio y hornear a temperatura media (180ºC) durante 30 minutos.
- Retirar el aluminio y gratinar por 10 minutos más para lograr un dorado perfecto.
El tiempo de cocción es de 40 minutos y rinde 4 porciones.
Con más de 100 años de trayectoria, Dos Anclas acompañan cada receta con la tradición y la confianza que nos distinguen. Ingredientes nobles y condimentos seleccionados, pensados para quienes valoran cocinar con lo mejor.
Descubrí más recetas e inspiración en https://bit.ly/dosanclas
