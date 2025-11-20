Central sumó una estrella tras un reconocimiento por ser el mejor de la tabla anual

Rosario Central fue reconocido este jueves como Campeón de Liga 2025 por haber finalizado en el primer lugar de la tabla anual. La resolución fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La decisión, confirmada por unanimidad entre los dirigentes presentes, incluyó además la eliminación de la Supercopa Internacional.

La delegación del club, integrada por el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el director técnico Ariel Holan y los jugadores Ángel Di María y Jorge Broun, se presentó en la sede de Viamonte para recibir el trofeo. Minutos después, Rosario Central publicó en sus redes: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”, y actualizó el escudo oficial agregando una nueva estrella.

Belloso defendió el reconocimiento al señalar que “era un plan que viene hace varios años” y que el título se incorpora a los ya existentes como Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones. “Se reconoció al actual campeón. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última y perdió solo dos partidos en el año”, afirmó, destacando el respaldo de la dirigencia del fútbol argentino.

La LPF confirmó en un comunicado que el nuevo criterio se mantendrá para 2026 y que la votación fue unánime. Desde la vereda de enfrente, las redes estallaron con críticas y memes que ironizaron sobre un “campeón de escritorio”, poniendo el foco en Di María y en el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Tapia, además, protagonizó otro capítulo del día al cruzarse con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por críticas al fútbol argentino. En un mensaje en redes —que luego eliminó— sostuvo que la AFA administra “un torneo popular, competitivo y formador” y cuestionó las declaraciones del dirigente español.

Mientras tanto, Jorge “Fatura” Broun celebró el nuevo título y aseguró que el plantel “sentía que era injusto no tener un premio por terminar primero en la tabla anual”. Para el arquero, la consagración reconoce la regularidad del equipo a lo largo de toda la temporada.

El reconocimiento cierra un año en el que Rosario Central afianzó su proyecto deportivo bajo la conducción de Holan, con una campaña sostenida que ahora quedará registrada con una nueva estrella en su escudo.