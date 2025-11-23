Una banda de Merlo dio un paso hacia el Quilmes rock

En la Fiesta de la cerveza que se hizo en Carpintería se definió también el representante provincial que buscará en una competencia más un lugar en la grilla del Quilmes rock. De entre las cinco bandas que se presentaron, Chingones, de Merlo, obtuvo el pasaje.

Tras la victoria, el cuarteto punk que hace de su lugar de origen una declaración de principios competirá el 14 de diciembre en el Teatro Vorterix de Mar del Plata y en caso de ganar será parte de la edición del año que viene del multitudinario festival.

Además de "Chingones", participaron de la competencia llamada "Mi banda interior" y organizada por Vorterix, "La cuarta pared", "Catarsis", "Acertijos" y "Origen".

Apenas conocido el triunfo, el grupo agradeció por sus redes sociales “tanto apoyo y tanto aguante” y se mostró esperanzado para su performance en la siguiente instancia.