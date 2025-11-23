  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Domingo 23 de Noviembre de 2025

Último partido del año

Los Pumas lucharon hasta el final en Inglaterra

Perdieron 27-23 en Twickenham y despidieron el año con una gran actuación. La gira británica fue con dos triunfos y una derrota.

Por redacción
| Hace 1 hora

Los Pumas dieron pelea contra Inglaterra hasta el final del partido pero no pudieron evitar la derrota por 27-23 en un nuevo capítulo de una rivalidad que toma calor a medida que pasan los años.

 

 

Con el partido, el seleccionado nacional despidió el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

 

 

Aunque el conjunto dirigido por Felipe Contepomi mostró iniciativa en los primeros minutos, Inglaterra tomó rápidamente la delantera y se puso en ventaja ante Los Pumas con un marcador de 10-0 en diez minutos.

 

 

A partir de ese momento, La Rosa tuvo el control del encuentro y pasó a dominar el partido con holgura, a tal punto que se pusieron 17 a 0.

 

 

Pero en el segundo tiempo demostró la garra y la fuerza de los albicelestes que estuvieron muy cerca de remontar el tanteador.

 

