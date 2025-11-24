"La Jenny" paseó su corazón tóxico por San Luis

A La Jenny se le fue Juan Carlos y en el juego cínico de la reconciliación, donde ninguno de los dos quiere dar el primer paso pero tampoco dejar que se vaya todo por la borda, se basa la obra que el domingo en el horario ATP de las 19:30 se presentó en el Cine Teatro San Luis. Por supuesto que la propuesta de Wali Iturriaga, el infuencer correntino creador de los dos personajes, tiene al humor como disparador y receptor.

Es que La Jenny, el fenómeno de las redes sociales, no podía hacer otra cosa que llegar al teatro y continuar las penurias de una mujer barbuda que es abandonado por su novio, a quien sus hijos no paran de preguntarles cosas de la escuela y su madre de hacerle videollamadas. El ambiente familiar del personaje es un caos gracioso.

Iturriaga regresó a la provincia con su espectáculo –que tiene recursos teatrales más allá del stand up- a poco más de dos años de la última vez, y si bien el nombre y la esencia de la obra son las mismas, tiene algunas modificaciones que agilizaron y refrescaron la propuesta.

Pero a grandes rasgos el eje se sustenta en la gracia de Walli y en la capacidad para describir situaciones cotidianas que viven las parejas. La obra sirvió también para que algunas espectadoras descargaran su pasado de engañadas por su marido y lo mencionaran con nombre y apellido. Y en algunos casos también a las amantes.

En “¿Dónde está Juan Carlos?” –la obra que sufrió un abrupto corte apenas iniciada por “un problema de tensión del teatro”, según dijo un productor- tiene al público como un participante muy activo, que no solo cuenta sus penurias sentimentales sino que se presta a un juego en el que, principalmente las mujeres, se dejan decir “cornudas” y se definen como tóxicas.

En esas chicanas que La Jenny profundiza en el vivo, es posible que consiga que una mujer le revise el teléfono a su pareja en la sala del teatro y descubra algún mensaje inapropiado. “Hubo más de un divorcio en medio del show”, advirtió.