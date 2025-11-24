Con Meli en cancha, Argentina sigue a paso triunfal en el Mundial

Con varios minutos de aporte de la puntana Melina Quevedo, la selección argentina femenina de futsal siguió su camino triunfal en el Mundial de Filipinas. Por la segunda fecha de la fase de grupos le ganó 3 a 2 a Polonia y se consolidó en el liderazgo de la zona.

El partido era trascendente para la definición del grupo porque los dos equipos venían de golear 6 a 0 en sus debuts: Argentina a Marruecos y Polonia a Filipinas, el local, que será el próximo rival de las albicelestes el jueves a las 9:30 de la mañana.

Los goles argentinos fueron marcados por Silvina Nava, Agostina Chiesa y Lucía Rossi en el primer tiempo, en tanto que Aga Bala descontó para las europeas apenas iniciado la segunda parte. Cuando faltaban dos minutos para finalizar el partido, Anna Choras, quien en ese momento oficiaba como arquera jugadora, acortó la distancia y le puso dramatismo al cierre.

Porque los instantes finales, con la puntana en cancha con el deber de marcar a Bala, la jugadora más peligrosa de las polacas, el conjunto europeo se fue con todo a buscar el empate. Incluso las árbitras revisaron una jugada en la que se desestimó un penal para las europeas.