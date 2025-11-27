Gallardo pasa la escoba y decide la salida de históricos en un fin de ciclo abrupto

River volvió este jueves a los entrenamientos tras la derrota ante Racing y la reanudación llegó con una noticia fuerte en el plano interno: Marcelo Gallardo les comunicó a varios futbolistas que no continuarán en el club a partir de fin de año. La decisión involucra a jugadores con contratos que vencen el 31 de diciembre y que no serán renovados, incluido un grupo de protagonistas históricos de la final en Madrid.

El entrenador mantuvo charlas individuales con Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo “Pity” Martínez, Miguel Ángel Borja y Enzo Pérez. Todos ellos quedaron afuera de los planes de cara al 2026. Salvo el delantero colombiano, el resto fue parte del equipo que ganó la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, una generación que marcó una era en el club y que ahora transita su despedida.

En el caso de Enzo Pérez, durante los últimos días había circulado la posibilidad de ofrecerle continuidad con un rol más secundario, como referente del vestuario y capitán sin cinta. Sin embargo, el mediocampista tiene otros planes y por eso se alejará del club donde se convirtió en símbolo.

En paralelo, Gallardo también les informó a Sebastián Boselli que no será prioridad en la estructura del equipo y que se evaluará una salida, y a Federico Gattoni que deberá regresar a Sevilla al finalizar su préstamo. En cuanto a Giuliano Galoppo, River no cumplió las condiciones para activar la compra obligatoria, aunque la dirigencia buscará igualmente adquirir su pase, en un esquema que también podría involucrar a Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

Otro caso significativo es el de Paulo Díaz. Tras seis años y medio en la institución, su ciclo está cerrado desde que el técnico decidió no convocarlo a los últimos dos partidos. No obstante, el defensor chileno tiene contrato vigente hasta 2027 y su partida dependerá de que llegue una oferta que satisfaga tanto al club como al jugador.

Finalmente, hay tres futbolistas cuya continuidad no está definida: Facundo Colidio, Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos. Si bien tanto el cuerpo técnico como la dirigencia los consideran importantes, los propios jugadores analizarán ofertas ante la posibilidad de un cambio de escenario.

La reestructuración se da en un River que cerró un 2025 muy por debajo de las expectativas deportivas y que apunta a una renovación profunda de cara a la próxima temporada, con la mirada puesta en recuperar competitividad y volver a ser protagonista en el plano local e internacional.