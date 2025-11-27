Con un gol de la puntana Quevedo, Argentina ganó y pasó de ronda

La puntana Melina Quevedo continuó con su historia fenomenal en el Mundial Femenino de Futsal e hizo su primer gol en el torneo, lo que le permitió a Argentina redondear el resultado de 5 a 1 a favor ante Filipinas, el equipo local que concluyó la fase sin triunfos. De esa manera, el combinado albiceleste jugará el lunes a las siete de la mañana por los cuartos de final del certamen.

La delantera de Rancing pudo por fin marcar en el partido que más minutos disputó. Lo hizo de penal, en el primer tiempo, cuando Argentina fue una ráfaga que hizo cinco goles en los primeros siete minutos. Agostina Chiesa, Luciana Natta, Mailén Romero y Lara Villalba completaron el marcador.

Melina hizo su gol de penal, que significó la amplia ventaja de 5 a 0 a favor del conjunto nacional, que pasó de ronda de manera invicta y espera final en la siguiente fase.