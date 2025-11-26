Newbery y Estudiantes, clasificados; el resto se define el fin de semana

Estudiantes de San Luis y Jorge Newbery de Villa Mercedes por anticipado se aseguraron el pasaporte a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur, región Cuyo; en tanto que el fin de semana se definirá el otro clasificado.

El “Verde” abrazó la clasificación al ganar un partidazo que protagonizó con la EFI Jrs.y que se jugó en el estadio “Mario Sebastián Diez” de Juventud Unida. Se impuso por 4 a 2 con goles de Alexis Sosa, un doblete de Amieva y Ezequiel Sosa. Para la EFI, descontaron Gonzalo Salinas y Jorge Jofré de penal.

En la Zona 2, la definición está al rojo vivo. Con la sonrisa que dibujó el Atlético Concarán al derrotar 2 a 1 a Estrella Roja de Candelaria, todo se definirá en la última fecha. Juan Correa de penal y Gonzalo Sosa fueron los goleadores de los representantes del Valle del Conlara, mientras que Bruno González había puesto la ventaja a la escuadra de Ayacucho.

Con este resultado, toda la atención estará puesto en lo que suceda en el cotejo entre el “Atlético” y Pringles de Santa Rosa que tuvo fecha libre.

En la Zona 3, Newbery obtuvo una victoria determinante al imponerse por 3 a 2 a Pringles de Daract. Jugaron en el Estadio Único de La Pedrera, donde se lucieron Leonel Omisolo, Facundo Rodríguez y Ezequiel Rodríguez que sellaron la clasificación. Domínguez y Barroso anotaron para Pringles.

En el otro encuentro del grupo, Defensores de Belgrano de Justo Daract logró un triunfo esperanzador al vencer por 2 a 1 a Aviador Origone. Mauro Rohner y Gastón Coria anotaron para los ferroviarios. El segundo clasificado se definirá entre Defensores de Belgrano y Pringles de Justo Daract.

Próxima y última fecha de la fase 1

Zona 1

Estudiantes vs. La Calera

Zona 2

Atlético Concarán vs. Pringles (SR)

Zona 3

Defensores de Belgrano (JD) vs. Jorge Newbery (VM)

Aviador Origone (VM) vs. Pringles (JD)

Fuente: colaboración Ramiro Chacón