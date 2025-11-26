La sonrisa de Joana Bolling juega el Mundial de Handball femenino

Integrante habitual de la selección femenina de handball, Joana Bolling no podía estar ausente en el compromiso más importante del año que tiene el conjunto albiceleste. Convocada por Mariano Muñoz, la extremo puntana disputará el Mundial de Países Bajos y Alemania que empieza el miércoles.

Con toda la ilusión de hacer un buen torneo, La Garra tendrá un debut muy complicado ante Países Bajos –que además de local es una potencia en el deporte- el viernes 28 de noviembre a las 16:30. Luego el domingo 30 a las 14 se medirá con Austria y el martes 2 de diciembre, también a las 14 cerrará la fase de grupos contra a Egipto.



Joana, jugadora del Mislata de España, será una de las cartas ofensivas del conjunto argentino, que aspira a estar entre los tres primeros del grupo para pasar a la Main Round, donde arrastrará los puntos de la primera etapa y se medirán con los tres mejores del Grupo F, conformado por Francia, Polonia, Túnez y China.

En su cuenta de Instagram, la jugadora recordó la lesión de rodilla que tuvo hace dos años y la cirugía a la que debió someterse, que le valió una extensa inactividad. En el texto ponderó el hecho de estar nuevamente representando al seleccionado nacional tras ese trance.

El seleccionado nacional realizó en el año cuatro concentraciones en España, de las que Bolling fue convocada a tres. El grupo está concentrado desde hace una semana en Rotterdam, donde hará base durante el Mundial.

Lista de 16 jugadoras convocadas para el Mundial:

Arqueras: Marisol Carratú (Valladolid – ESP) y Valentina Menucci (Zonzamas – ESP)

Centrales: Carolina Bono (Porriño – ESP), Macarena Sans (Beti-Onak – ESP) y Martina Romero (Málaga – ESP)

Extremos: Ayelén García (Beti-Onak – ESP), Berenice Frelier (Iuventa Michalovce – SVK), Joana Bolling (Mislata – ESP) y Lucía Dalle Crode (Erice – ITA)

Laterales: Elke Karsten (Bera Bera – ESP), Micaela Casasola (Beti-Onak – ESP), Martina Lang (Rocasa – ESP) y Malena Cavo (MKS Lubin – POL)

Pivots: Rocío Campigli (Málaga – ESP), Giuliana Gavilán (Bera Bera – ESP) y Sol Azcune (Elda – ESP)