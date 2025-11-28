Un lugar hermoso se despide con más sueños que cumplir

Después de siete años de intensa labor cultural, el Portal 271 de Villa Mercedes cierra momentáneamente sus puertas con la idea de reformularse y establecerse definitivamente como un lugar trascendente en la vida artística villamercedina. Cursos, seminarios, recitales, obras de teatro, performances y festivales pasaron por el lugar durante un lapso de imparable actividad.

Si algo dejó en la comunidad artística de Villa Mercedes la existencia de Portal 271 fue la realidad de que se puede gestionar -aún con las dificultades de estos tiempos- el quehacer cultural con pasión y seriedad.

Justamente con un festival apropiadamente llamado “Hasta luego”, el espacio ubicado en calle Rivadavia 217 emprende su despedida. “Es un cierre, sí, pero no un adiós: es un pasaje hacia lo que viene”, anticipó Nicolás Sánchez Harriet, reconocido actor villamercedino y uno de los responsables del lugar. Anteriormente, el artista fue también parte impulsora de "El Bochinche", otro espacio cultural de características similares a El portal que tuvo que cerrar sus puertas.

La despedida será con un varieté a la gorra que comenzará a las 21 y tiene como intención recaudar dinero para la construcción del nuevo edificio. El encuentro artístico tendrá dos ediciones, la del viernes con las actividades que se realizaron en el Portal durante todo este tiempo: la danza contemporánea de Gabriel Rodríguez y 15 bailarinas y la presencia del grupo Invasión Payasa, que ensayó durante años en el lugar.

La segunda parte del adiós será el domingo, con la última función, también a las 21, y una varieté en homenaje nada más y nada menos que a Alejandro Urdapilleta de la que participarán Sil Casini, Juanito Velasquez, Lorena Gallardo, Marilina Amaya, Gabriel Rodriguez y el propio Nicolás. Ese día, además, se hará el sorteo de la rifa que el espacio organizó hace dos meses.

Todo lo recaudado tendrá como destino la nueva sala que está en León Guillet 1266, que representa y grafica el esfuerzo que los responsables practicaron durante siete años de alquiler del espacio. Los dueños compraron el terreno pero tuvieron que vender casi todo lo que tenían para juntar peso por peso. “Pusimos todo en ese sueño”, resumió Sánchez Harriet.

Pero cuando Nicolás y Gabriel –el otro responsable de Portal- ven que en el nuevo lugar ya están las paredes, la losa, el contratecho y el impulso que le dan sus amigos se ilusionan a lo grande. Faltan algunas cosas, es cierto, pero si todo va bien, las primeras actividades se podrán hacer en febrero o marzo del año que viene.

El lugar mantendrá el nombre, sin la numeración, porque, explica el actor, “no será un proyecto nuevo, sino la continuidad de un recorrido histórico”. “Cambiamos de casa, pero con nuestra identidad, nuestra historia. Habrá transformaciones, seremos los mismos pero no seremos los mismos”, juega con las palabras el actor.

“En realidad –continuó- sentimos que este nuevo espacio significa la posibilidad de lograr finalmente un lugar propio luego de siete años de alquilar, sostener y reinventar un espacio cultural independiente en medio de muchas dificultades”.

Con eso, Nicolás aseguró que más que un cierre, el fin de semana será un llamado a toda la comunidad que los acompañó en estos años. “Portal siempre fue un proyecto colectivo”, sostuvo y agradeció a todos los que pasaron por un espacio que ya no volverá a ser. O sí. Y esa es la cuestión.