Domingo 30 de Noviembre de 2025

SAN LUIS

Valentín Sternik

El atleta de San Luis que vive en Barcelona y está cada vez más cerca del cielo

El fin de semana pasado batió el récord nacional de escalada en la modalidad Velocidad. Planea un 2026 lleno de competencias, pero antes quiere venir a pasar las fiestas a San Luis, donde lo espera su familia. "Sin ellos, no sería lo mismo". 

Por redacción
| 28 de noviembre de 2025

La satisfacción de los objetivos cumplidos complementa la sonrisa de Valentín Sternik, el escalador puntano que el fin de semana pasado consiguió una gran marca en la Copa Panamericana de Escalada Deportiva que se realizó en Armenia, Colombia. El atleta fue parte de la modalidad Velocidad y marcó un nuevo récord argentino.

 

 

Gracias a esa soberbia actuación, Sternik volvió a estar en el top 8 continental en lo que fue, según él mismo dijo, “un gran cierre de temporada”. Es que Valentín se preparó todo el año para estar bien en la competencia panamericana y valoró el hecho de haber respondido tanto en lo deportivo como en lo mental.

 

 

En Colombia, también fue parte de la delegación argentina Valentina Aguado, quien tuvo una gran actuación al llegar a las finales.

 

 

“Esta actuación me dio la seguridad y confianza en el proceso que vengo construyendo”, dijo Sternik, quien encarará el año que viene con muchas competencias y la mente puesta en la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Si bien no conocen aún los métodos de clasificación, Valentín quiere tener el mayor roce competitivo.

 

 

La temporada del escalador puntano no fue la que esperaba, debido a algunos altibajos que lo alejaron de su expectativa. “Semanas previas al panamericano me costaba pensar en los resultados que tuve este fin de semana. Sin embargo, el trabajo que hice junto a mi psicóloga deportiva, entrenadora -y por supuesto el apoyo de mi familia y amigos- me permitió viajar sin presiones ni mochilas”, resumió el joven de 24 años que fue alumno del Centro Educativo Causay y empezó a escalar hace 15 años.

 

 

“Mis primeros pasos fueron en El Desplome San Luis de mi primer entrenador, Mauricio Ho. Ahí entrené por 10 años y estoy siempre agradecido de todo lo que aprendí y crecí allí”, dijo el deportista que actualmente vive en Barcelona.

 

 

Una de las grandes ventajas que tiene Valentín en España es que trabaja en el área de marketing y eventos del centro de escalada donde entrena, el Sharma Climbing, que también tiene sede en Madrid. “Trabajar allí no solo me permite que mis horarios sean muy eficientes sino que también me da la posibilidad de trabajar de lo que estudié y me apasiona”, dijo el licenciado en relaciones públicas e institucionales y magister en administración de empresas de turismo.

 

 

Fanático de series como Severance y Peacemaker, Sternik escucha rock nacional pero también música alternativa, de acuerdo a su actividad en ese momento.

 

 

Su padre Daniel, su madre Alejandra y sus hermanos, Renata y Matías componen un grupo chico familiar que se acreciente con sus tíos Miguel y Alejandra y su abuela Rudie. “Mi familia es un pilar clave en mi carrera deportiva y sin su apoyo y acompañamiento no sería lo mismo”, concluyó el joven que vendrá a San Luis para pasar Navidad y Año nuevo y luego volverá a Barcelona a preparar la próxima temporada de competencias.

 

