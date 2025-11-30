La pirámide social mejora en pobreza, se agranda la brecha y avanza la “cultura del no"

Un nuevo informe sobre la composición de la pirámide social argentina reveló una reducción en los hogares en situación de pobreza durante el tercer trimestre de 2025, aunque también expuso la creciente disparidad en los patrones de consumo entre los sectores altos y la base social que transita la denominada “cultura del no”.

Según datos de la Consultora W elaborados a partir de estadísticas del INDEC, Saimo/CEIM, UTDT y registros laborales, el estrato “clase baja en pobreza”—hogares con ingresos inferiores a $1.180.000 mensuales—pasó del 26% al 24% de la población. Este segmento representa al 31,6% de las personas en el país. En paralelo, la “clase baja superior, no pobre” creció del 24% al 28%, consolidándose como el grupo de mayor expansión relativa.

La estimación ubica el ingreso promedio nacional mensual de los hogares en $2.800.000, y establece fuertes diferencias de umbrales entre franjas. La clase alta, que concentra al 5% de los hogares, requiere un mínimo de $7 millones mensuales, con promedios que rondan los $12 millones. La clase media alta necesita al menos $3,7 millones, mientras que la clase media baja se sostiene desde los $2,05 millones.

El informe advierte que la fragmentación económica se replica de manera directa en el consumo. En los estratos altos se registraron incrementos superiores al 50% en la adquisición de bienes de lujo, especialmente autos importados y viajes al exterior. Mientras tanto, la clase media transita una situación de ajuste: la media alta logró recomponerse parcialmente tras el impacto económico de 2024, aunque sigue realizando esfuerzos para sostener hábitos previos. En los niveles medio bajo y bajo superior predomina la “cultura del no”, definida por la restricción permanente del gasto y el deterioro del poder adquisitivo.

El impacto también se ve en el consumo masivo. Entre enero y octubre de 2025, las ventas en supermercados retrocedieron 5,1% interanual, confirmando el retraimiento en los sectores populares y medios, aun en un escenario de leve mejora estadística en los índices de pobreza..