Crece el escándalo: acusan a Lavagna de “inflar” números para evitar la recesión

El nuevo estudio de la consultora Analytica detonó una fuerte polémica política y técnica: los números de actividad económica difundidos por el Indec bajo la gestión de Marco Lavagna habrían sido alterados mediante correcciones selectivas que cambiaron el sentido de la serie y transformaron una caída en un aparente repunte.

La controversia comenzó cuando el organismo difundió los datos de septiembre con mejoras inesperadas respecto de lo que pronosticaban las consultoras privadas. Para explicar ese salto, el Indec revisó al alza seis meses de estadísticas previas, maniobra que ya había generado dudas entre analistas. Ahora, el informe de Analytica indica que la mejora se sostuvo casi exclusivamente en los sectores Hoteles y Restaurantes e Intermediación Financiera, cuyos desempeños no guardan relación con la situación real del mercado.

Según la consultora, el sector hotelero presentó una corrección del 3,8%, la mayor en todo el EMAE, aplicada no solo a un mes sino a buena parte del año. Pero el dato más llamativo es el de Intermediación Financiera, que registró un crecimiento mensual del 11,9%, el más alto de toda la serie desde 2004. El máximo previo había sido cercano al 5%.

Analytica señala que ese salto es incompatible con la dinámica del sistema bancario: el crédito al sector privado cayó 1,8% real en septiembre y los balances de los bancos fueron negativos en el tercer trimestre. El estudio sugiere que pudo haberse generado una sobreestimación del margen financiero si la tasa de referencia utilizada no fue ajustada para reflejar el verdadero costo de los fondos y el rendimiento real de los activos, en un contexto de encajes muy elevados desde agosto.

Sin estos dos sectores, sostiene la consultora, la economía habría caído 0,2% en septiembre y acumularía bajas en cuatro de los últimos cinco meses, con un nivel de actividad 0,7% por debajo del registrado en diciembre.

La polémica terminó convirtiéndose en un boomerang político para el gobierno: al intentar evitar la señal negativa de una recesión técnica, abrió un debate mayor sobre la calidad del crecimiento que exhibe el esquema económico actual.

Economistas cercanos al oficialismo como Carlos Rodríguez y Diego Giacomini remarcaron que los sectores que más empleo generan —comercio, industria, transporte, construcción y gastronomía— son precisamente los que muestran peores números. Según Giacomini, “seis de cada diez empleos provienen de esos rubros, y todos están golpeados por el modelo”.