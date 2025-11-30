  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Domingo 30 de Noviembre de 2025

18°SAN LUIS - Domingo 30 de Noviembre de 2025

Boca, a un paso del título

Boca le ganó 1-0 a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura con autoridad

Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors, selló su pasaje a las semifinales del Torneo Clausura y es candidato a ser campeón. Espera por el ganador del cruce entre Racing y Tigre, que se definirá este lunes.

Por redacción
| Hace 3 horas

Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Torneo Clausura. El equipo de la Ribera resolvió el partido rápidamente gracias a un gol del defensor Ayrton Costa, quien apareció en el área chica para capitalizar un rebote a los cinco minutos de juego. El encuentro, disputado en el estadio Alberto J. Armando y cubierto por la Agencia Noticias Argentinas, mantuvo la intensidad inicial, pero el local administró la ventaja sin mayores sobresaltos. Ahora, el “Xeneize” espera por el vencedor de Racing–Tigre, que jugarán este lunes, para definir su próximo paso hacia la final.

 

