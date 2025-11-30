Boca le ganó 1-0 a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura con autoridad

Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Torneo Clausura. El equipo de la Ribera resolvió el partido rápidamente gracias a un gol del defensor Ayrton Costa, quien apareció en el área chica para capitalizar un rebote a los cinco minutos de juego. El encuentro, disputado en el estadio Alberto J. Armando y cubierto por la Agencia Noticias Argentinas, mantuvo la intensidad inicial, pero el local administró la ventaja sin mayores sobresaltos. Ahora, el “Xeneize” espera por el vencedor de Racing–Tigre, que jugarán este lunes, para definir su próximo paso hacia la final.