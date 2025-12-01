El Gobierno envía la reforma penal y promete terminar con “la barbarie"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmaron que la reforma integral del Código Penal será enviada en los próximos días al Congreso que asumirá el 10 de diciembre. Ambos aseguraron que la iniciativa busca “poner orden donde antes reinaba la barbarie” y terminar con la “puerta giratoria”.

Adorni destacó “el aporte de Bullrich al restablecimiento del orden” y afirmó que, desde su llegada al Gobierno, bajaron los homicidios, se fortalecieron las fronteras y se logró un récord de droga incautada. Sostuvo que la reforma implicará “el fin de la doctrina Zaffaronista”, con penas más duras, delitos graves imprescriptibles y castigos más severos para los funcionarios que delinquen.

Bullrich indicó que el proyecto “dará vuelta la realidad” a favor de las víctimas, ampliará la legítima defensa, incorporará la conducción imprudente como figura penal y agravará penas por abuso de armas. Aseguró que el nuevo sistema garantizará que “el 82% de los delitos tengan prisión efectiva”.

También anunciaron el Sistema de Alerta Temprana (ALERTAR), que enviará notificaciones en tiempo real ante emergencias, con una inversión de 12.000 millones de pesos del FSU.

Adorni informó además que Aerolíneas Argentinas sumará 18 aviones con fondos propios tras un proceso de reducción de gastos que —dijo— llevó a la empresa a un superávit operativo de 56,6 millones de dólares en 2024. Reiteró que la aerolínea avanza hacia su “privatización inevitable”.