El nuevo tablero de Diputados redefine el poder entre LLA, UxP y un mosaico de regresos

El recambio parlamentario que se oficializará esta semana marcará una inflexión en la Cámara de Diputados y consolidará un equilibrio de poder distinto al que dejó la elección del 26 de octubre. La Libertad Avanza será, por primera vez, un bloque de peso propio, con un crecimiento que la ubica como actor central del debate legislativo. Unión por la Patria transita un proceso inverso: intenta frenar desprendimientos y conservar volumen político, aun con tensiones internas que se profundizaron tras el recambio electoral.

El escenario también suma un componente de renovación. La Cámara baja recibirá a legisladores que regresan después de varios años, a figuras que ya venían desempeñándose y decidieron renovar su mandato, y a un conjunto amplio de dirigentes que debutarán en el recinto. El mosaico se completa con las renuncias presentadas antes del recambio, que habilitaron la entrada de suplentes de la lista 2023.

Entre los movimientos más significativos figuran la partida de diputados que asumieron nuevos cargos, como Silvia Lospennato y Diego Santilli, además de los casos de quienes migraron al Senado, como Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Martín Soria. En paralelo, otros nombres vuelven a ocupar un escaño tras haber cumplido funciones ejecutivas o partidarias, como Luis Petri, Agustín Rossi, Teresa García y Juan Schiaretti. La izquierda sostuvo su tradición de rotación con el pase de la banca de Christian Castillo a Néstor Pitrola.

Las nuevas incorporaciones también prometen alterar dinámicas y alianzas. La Libertad Avanza suma figuras de perfil mediático y técnico; Unión por la Patria incorpora referentes de peso político y social; mientras que bloques como el PRO e Innovación Federal redefinen su identidad con dirigentes que llegan desde gestiones provinciales y nacionales. Con este entramado, el nuevo Congreso se prepara para una etapa donde cada voto será decisivo y las negociaciones internas marcarán la temperatura política de los próximos meses.