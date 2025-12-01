Gimnasia hizo historia: eliminó a Barracas y jugará un clásico platense en semifinales

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-0 a Barracas Central y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura 2025. El Lobo, que ingresó a los playoffs en la última fecha, jugará ahora una semifinal clásica frente a Estudiantes.

El equipo de Zaniratto abrió el marcador con un gol de Panaro, convalidado por el VAR tras una jugada polémica. En el cierre, Franco Torres amplió la ventaja y sentenció la clasificación.

Con autoridad y solidez en momentos clave, Gimnasia dio el golpe y se prepara para un cruce histórico ante su eterno rival.