27°SAN LUIS - Lunes 01 de Diciembre de 2025

Gimnasia hizo historia: eliminó a Barracas y jugará un clásico platense en semifinales

Gimnasia superó 2-0 a Barracas Central por los cuartos del Clausura y se metió entre los cuatro mejores. Ahora enfrentará a Estudiantes en una semifinal que promete tensión máxima.

Por redacción
| Hace 1 hora

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-0 a Barracas Central y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura 2025. El Lobo, que ingresó a los playoffs en la última fecha, jugará ahora una semifinal clásica frente a Estudiantes.

 

El equipo de Zaniratto abrió el marcador con un gol de Panaro, convalidado por el VAR tras una jugada polémica. En el cierre, Franco Torres amplió la ventaja y sentenció la clasificación.

 

Con autoridad y solidez en momentos clave, Gimnasia dio el golpe y se prepara para un cruce histórico ante su eterno rival.

 

