31°SAN LUIS - Miércoles 10 de Diciembre de 2025

31°SAN LUIS - Miércoles 10 de Diciembre de 2025

Confraternidad deportiva

La UNSL ganó la Copa Challenger de la Liga Universitaria

El torneo se disputó en distintas fechas del año. Las finales se disputaron en el Centro de Alto Rendimiento de La Punta.

Por redacción
| Hace 4 horas

La Universidad Nacional de San Luis se quedó con la Copa Challenger de la Liga Universitaria.

 

La liga nuclea a todas las universidades, institutos y profesorados de la provincia. Este año participaron 13 casas de estudios compitiendo en básquet, vóley, fútbol y handball. También hubo competencias de levantamiento y  atletismo.

 

Cada fecha estuvo conformada por un deporte que arrojaría los cuatro mejores a la siguiente fase.

 

El torneo se definió este fin de semana pasado en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de La Punta. El domingo se disputaron las finales.

 

 

Los campeones

 

 

Campeón en vóley femenino: IFDC Juan Pascual Pringles

 

Subcampeones: UNSL

 

Terceros: Universidad de La Punta

 

 

Campeón en vóley marculino: Universidad de La Punta

 

Subcampeones: UNSL

 

Terceros: Universidad de Comechingones

 

 

Campeón en handball femenino: UNSL

 

Subcampeones: Universidad de La Punta

 

Terceros: YFDC Juan Pascual Pringles

 

 

Campeón handball masculino; Universidad de La Punta

 

Subcampeones; UNVIME

 

Terceros: UNSL

 

 

Campeón en básquet femenino: UNVIME

 

Subcampeón: UNSL

 

Terceros: Universidad de La Punta

 

 

Campeón básquet masculino: Universidad Católica de Cuyo

 

Subcampeones: UNVIME

 

Tercero: Universidad de La Punta

 

 

Campeones en fútbol femenino: IFDC Juan Pascual Pringles

 

Subcampeones: UNSL

 

Tercero: ISEF San Luis

 

 

Campeones fútbol masculino: ISEF Villa Mercedes

 

Subcampeones: UNSL

 

Tercero: UNVIME

 

 

Mejor mascota: Universidad Provincial de Oficios

 

 

Copa Fair Play: UNVIME

 

 

Copa Challenger: UNSL

 

 

Fotos: Prensa de la ULP

 

 

