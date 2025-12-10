La UNSL ganó la Copa Challenger de la Liga Universitaria
El torneo se disputó en distintas fechas del año. Las finales se disputaron en el Centro de Alto Rendimiento de La Punta.
La Universidad Nacional de San Luis se quedó con la Copa Challenger de la Liga Universitaria.
La liga nuclea a todas las universidades, institutos y profesorados de la provincia. Este año participaron 13 casas de estudios compitiendo en básquet, vóley, fútbol y handball. También hubo competencias de levantamiento y atletismo.
Cada fecha estuvo conformada por un deporte que arrojaría los cuatro mejores a la siguiente fase.
El torneo se definió este fin de semana pasado en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de La Punta. El domingo se disputaron las finales.
Los campeones
Campeón en vóley femenino: IFDC Juan Pascual Pringles
Subcampeones: UNSL
Terceros: Universidad de La Punta
Campeón en vóley marculino: Universidad de La Punta
Subcampeones: UNSL
Terceros: Universidad de Comechingones
Campeón en handball femenino: UNSL
Subcampeones: Universidad de La Punta
Terceros: YFDC Juan Pascual Pringles
Campeón handball masculino; Universidad de La Punta
Subcampeones; UNVIME
Terceros: UNSL
Campeón en básquet femenino: UNVIME
Subcampeón: UNSL
Terceros: Universidad de La Punta
Campeón básquet masculino: Universidad Católica de Cuyo
Subcampeones: UNVIME
Tercero: Universidad de La Punta
Campeones en fútbol femenino: IFDC Juan Pascual Pringles
Subcampeones: UNSL
Tercero: ISEF San Luis
Campeones fútbol masculino: ISEF Villa Mercedes
Subcampeones: UNSL
Tercero: UNVIME
Mejor mascota: Universidad Provincial de Oficios
Copa Fair Play: UNVIME
Copa Challenger: UNSL
Fotos: Prensa de la ULP
