La UNSL ganó la Copa Challenger de la Liga Universitaria

La Universidad Nacional de San Luis se quedó con la Copa Challenger de la Liga Universitaria.

La liga nuclea a todas las universidades, institutos y profesorados de la provincia. Este año participaron 13 casas de estudios compitiendo en básquet, vóley, fútbol y handball. También hubo competencias de levantamiento y atletismo.

Cada fecha estuvo conformada por un deporte que arrojaría los cuatro mejores a la siguiente fase.

El torneo se definió este fin de semana pasado en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de La Punta. El domingo se disputaron las finales.

Los campeones

Campeón en vóley femenino: IFDC Juan Pascual Pringles

Subcampeones: UNSL

Terceros: Universidad de La Punta

Campeón en vóley marculino: Universidad de La Punta

Subcampeones: UNSL

Terceros: Universidad de Comechingones

Campeón en handball femenino: UNSL

Subcampeones: Universidad de La Punta

Terceros: YFDC Juan Pascual Pringles

Campeón handball masculino; Universidad de La Punta

Subcampeones; UNVIME

Terceros: UNSL

Campeón en básquet femenino: UNVIME

Subcampeón: UNSL

Terceros: Universidad de La Punta

Campeón básquet masculino: Universidad Católica de Cuyo

Subcampeones: UNVIME

Tercero: Universidad de La Punta

Campeones en fútbol femenino: IFDC Juan Pascual Pringles

Subcampeones: UNSL

Tercero: ISEF San Luis

Campeones fútbol masculino: ISEF Villa Mercedes

Subcampeones: UNSL

Tercero: UNVIME

Mejor mascota: Universidad Provincial de Oficios

Copa Fair Play: UNVIME

Copa Challenger: UNSL

Fotos: Prensa de la ULP