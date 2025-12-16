Cerró el debate en el Jury al juez Santiago Ortiz y la sentencia se conocerá el viernes

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de San Luis concluyó este martes el debate oral en el juicio político contra el titular del Juzgado de Garantía N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Villa Mercedes, Santiago Andrés Ortiz. Luego de dos jornadas de audiencias, declaraciones testimoniales y alegatos de las partes, el cuerpo pasó a deliberar y anunció que la sentencia será dada a conocer el viernes 19 de diciembre a las 10, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia.

El proceso se desarrolla a partir de una denuncia del abogado Carlos Desiderio Díaz, y es transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de San Luis.

La primera audiencia tuvo lugar el lunes y se extendió durante toda la jornada. se dio lectura a la acusación formulada por la Procuración General de la Provincia, que solicitó la remoción del magistrado y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de cuatro años, y a la contestación de la defensa, a cargo del abogado Roberto Javier Pereira.

Luego se avanzó con la recepción de la prueba testimonial. Declararon cuatro testigos, entre ellos el denunciante Carlos Díaz, el juez Alfredo Cuello, el hermano del magistrado, Diego Ortiz, y el diputado provincial Joaquín Beltrán. Los testigos prestaron juramento de decir verdad, se consignaron sus datos personales y fueron interrogados por la Presidencia del Jurado, los integrantes del cuerpo, la parte acusadora y la defensa. Concluidas sus declaraciones, fueron autorizados a retirarse.

El eje del juicio gira en torno a la excusación presentada por Ortiz en la causa que investiga el vaciamiento del Molino Fénix, donde está imputado Beltrán e investigada Anabela Lucero. El magistrado intentó apartarse tras tomar conocimiento de que Beltrán había alquilado de manera temporal un departamento perteneciente a la familia Ortiz, operación que finalmente no se concretó y cuyo dinero fue devuelto.

Finalizada la recepción de la prueba testimonial prevista para esa jornada, la Presidencia del Jurado dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el martes a las 9:00.

Durante la jornada de este martes se retomó el juicio con nuevas declaraciones testimoniales y, posteriormente, se dio paso a los alegatos finales de las partes, con lo cual el Jurado dio por cerrado el debate oral.

En su alegato, el Procurador General de la Provincia, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, como parte acusadora, solicitó que se considere al magistrado como culpable de faltas vinculadas al desconocimiento inexcusable y grave del derecho, excusaciones insuficientemente fundadas o manifiestamente improcedentes y graves irregularidades en el procedimiento que habrían generado desprestigio institucional para el Poder Judicial.

Por esas razones, el Procurador pidió que Ortiz sea declarado culpable, removido del cargo que desempeña e inhabilitado para ejercer la función pública por el término de cuatro años.

Por su parte, el abogado defensor Roberto Javier Pereira solicitó al Jury el rechazo total de la acusación, la absolución del magistrado y su continuidad en el ejercicio del cargo. La defensa insistió en que la excusación fue un acto legítimo, previsto por la ley, y que no configura causal alguna de enjuiciamiento político.

Antes de finalizar la audiencia, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento concedió la palabra al juez denunciado, quien ratificó la veracidad de todo lo expuesto por su defensa durante el proceso. Ortiz cerró su intervención con las palabras: “Verdad y justicia”.

El Jurado de Enjuiciamiento que interviene en este juicio está presidido por Jorge Alberto Levingston e integrado por los doctores Daniel César Calderón, María Claudia Uccello, Mauricio Secundino Daract, Carlos Leonardo García y Fernando Aníbal Suárez, junto a los diputados Carlos Roberto Pereira, Christian Ariel Gurruchaga y Lino Walter Aguilar. La secretaría del Jury está a cargo de Paola Giannini.