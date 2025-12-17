"Los nosotros" y las cosas que ayudan a vivir

Las canciones que Fito Páez grabó desde 1983, en su primer disco llamado “Del 63”; hasta 1992 en “El amor después del amor” serán repasados por un trío puntano formado especialmente para la ocasión y que invitó a una serie de cantantes para que le pongan voz a los clásicos del rosarino.

“Los nosotros” es el grupo que integran Alejandro Moretti, Emiliano Leyac y Nicolás Calderón, tres músicos con mucha trayectoria que mantienen diversos proyectos en paralelo. Moretti, por caso, es el director del coro “La marea” y parte de “Kika Kamote”, un cuarteto de covers que recorre los bares; Leyac es el bajista de “Los manyines de Cuyo” y el líder del “Leyac proyect”, con el que despunta su vicio jazzero; en tanto que Nico encabeza el creciente “Regular Juan”.

No es nada raro ver a Moretti y Leyac en el mismo grupo, una conducta que mantienen desde que –desde su Mendoza natal- vinieron a a San Luis como jóvenes estudiantes. “Toda la vida hemos tocado juntos, nos conocemos del jardín de infantes, compartimos cientos de escenarios y somos grandes amigos”, asegura Alejandro. El tercero en la aventura fitiana es Calderón, amigo y alumno de Moretti.

El tributo a Fito que presentará la banda el jueves 18 a las 21 en la sala Berta Vidal de Battini es un recorrido cronológico desde el álbum iniciático hasta el que le confirió su mayor éxito. “Vamos a tocar los temas más conocidos de todos los discos de esa época”, anunció Moretti, quien prometió un mayor desarrollo de “El amor después del amor”.

Para una segunda oportunidad quedarán los de la etapa de “Circo beat”, grabado en 1994, hasta la actualidad, aunque no es la única idea que tienen “Los nosotros”: también está la intención de homenajear a Sui Generis, Serú Girán y otras bandas que los marcaron en su adolescencia.

A Moretti se la hace muy difícil elegir un disco favorito de Páez porque “fueron saliendo a medida que nosotros también íbamos creciendo como músicos”, dijo e incluyó solo a Leyac en el componente generacional ya que Nico tiene diez años menos.

“Los nosotros” surgió de una reunión en el que los tres músicos se juntaron a jugar a los videojuegos. “Un día empezamos a guitarrear y como los tres somos re fans de Fito, nos sabíamos un montón de temas, nos gustaba lo que sonaba y sentimos que no hay tantos homenajes a él por parte de otros artistas, decidimos encarar esta nueva aventura”, recordó Alejandro.

A partir de la decisión de armar el homenaje, las cosas sucedieron muy rápido para el trío. A los pocos meses tocaron en un bar de La Punta y el fin de semana debutaron en Mendoza, en otro bar que se llenó. El tercer show será en el teatro del Centro Cultural Puente Blanco.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la presencia de una serie de cantantes puntanos que acompañarán el tributo. Alejandro Aguilera, Diego León, Napoleón Garay, Abi Berlo, Ricardo Marino, Julián Manrique y otros estarán en la rueda mágica. “Los invitados son un lujito que nos podemos dar, estamos muy agradecidos con ellos porque sabemos que también son seguidores de Fito y van a hacer todo de corazón”.