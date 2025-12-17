Tierra adentro, cielo afuera y las canciones de María Elena

La figura indiscutiblemente convocante de María Elena Walsh fue una de las excusas bajo la que un grupo de artistas puntanos regaló una noche llena de emoción, invitaciones a tomar el té y agradecimientos a las desgracias. También actuó como elemento aglutinante en la reunión la idea de Ismael Funes, un notable músico puntano que hace cinco años está radicado en Suiza.

El joven contrabajista escribió un cuento llamado “La Juana” en el que una niña, que luego será adolescente y más tarde adulta –y, como Funes, vivirá en Ginebra, aunque rodeada de distintas circunstancias- recorre la historia argentina desde la Revolución Libertadora hasta los finales de la dictadura de 1976.

El resultado fue un espectáculo absolutamente inusual para la provincia en el que varios músicas y músicos –en su mayoría ejecutantes de instrumentos de cuerdas, en distintos formatos- intercarlaron el relato de Ismael con los clásicos de la autora y las danzas de dos bailarinas que subieron periódicamente al escenario. El marco fue la sala Berta Vidal de Battini, muy concurrida un martes a la noche.

Sin banda estable (además de Ismael, el otro músico que estuvo en todas las canciones fue el guitarrista Alcides Alcón), los cantantes desfilaron tras la apertura con “El país de Nomeacuerdo”, interpretado por el dúo Zabala Funes, que más entrada la noche hizo una bella versión a dos voces de “Canción para bañar la luna”.

Marianella Arce pasó para una emotiva presentación de la por sí emotiva “Canción del jacarandá”; Flavia Calderón –cuyo registro de voz queda impecable en las canciones de María Elena- ingresó acompañada del violinista Pablo Borrello y el baterista Carlino Tozzetto para “La canción de tomar el té” y la habitual violista Luna Alcaraz sorprendió con su carisma en el canto con “El reino del revés”.

Por supuesto que “La Juana”, grabada por Walsh en 1968, fue parte del repertorio aunque transformada en una cueca gracias a la intervención que Funes hizo en todos los arreglos. La canción fue el eje también del relato escrito, aunque con la adaptación que hizo Ismael sobre la historia central, a la que vistió con una de nena de provincia, hija de un encumbrado militar, que primero abandona su lugar para seguir el destino de su padre y después su país para salvar su pellejo.

Como en la canción, sí, la protagonista se entera de las cosas que suceden en el país por una ventana que a veces es el televisor y otras la de su pieza, en el lugar del mundo en que esté. Los cambios sociales, económicos, de ánimo, que ocurren en el país son divisados por Juana con el dolor de los que se exiliaron.

Por eso, “Como la cigarra”, “Barco quieto” y “Serenata para la tierra de uno” funcionaron como fusibles al dolor de una época y al olor de un país florecido para una generación que no quiere repetir historias.

Fuera de programa y para recordar que la mayor excursión de María Elena fue hacia la canción para las infancias –sin necesidad de tratar a los nenes como subnormales- “Manuelita”, a voz y contrabajo, y “El show del perro salchicha” completaron una noche de emocionante recorrido para el público y, fundamentalmente, de sembradío de guitarras para Ismael Funes, quien dentro de poco tomará sus valijas y regresará a Suiza, a seguir con su vida.