La agenda del jueves, con mucha música puntana

JUEVES

Nadie puede vivir sin amor

Formada por Alejandro Moretti, Emiliano Leyac y Nico Calderón “Los nosotros” es una banda que nació para hacer un tributo a Fito Páez, que tendrá su edición central en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21 con músicos y cantantes invitados.

Un vino el jueves

Acostumbrados a los buenos vinos y a los placeres mundanos, los integrantes de “Merlot” vuelven a mostrar su música en All right, el bar de la avenida Illía. El recital será a partir de las 22:30 con entrada gratuita.

Ese aroma particular

Desde Villa Mercedes, Les petricor llega con toda su delicadeza y su música a Casa Mollo para completar una jornada en la que habrá muchas actividades y mucha música. El recital será a partir de las 22:30 con entrada gratuita.

El baile eterno

Como todos los jueves “Los playeros” hacen bailar a su público a partir de las 23 en Malú, Justo Darac y avenida España. El encuentro sucederá nuevamente.

Otro jueves cobarde

La noche sabinera de “El Tano” Palmero se asienta esta vez en La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco, donde a partir de las 22 el cantante dará su show con entradas a 6 mil pesos.







VIERNES

Dos por uno

El siempre activo Mario Loyola vuelve con sus canciones solistas All right y regala folclore del bueno a un público que siempre lo sigue. La música comienza a las 22:30 pero antes se puede ir comiendo algo. Después La 441 llena de covers la noche.

La dupla que viaja

El dúo de Suárez y Llaver repite la experiencia de tocar en vivo en Casa Mollo y busca lo de siempre: entretener a su público y transportarlos con temas de todos los tiempos. Gratis a partir de las 22:30.

Tarde de paz, tarde de amor

El clima se presta para unos buenos villancicos por la tarde. Es lo que propone el coro polifónico Santa Lucía que a partir de los 19:30 en el atrio de la iglesia del Carmen dará un espectáculo lleno de paz y de amor.

Ahí lo dejamos

El quinteto “El amasijo” llena de tangos y milongas el boliche Don Miranda en un show que tendrá toda la música ciudadana a disposición del espectador. Comienza a las 22 en el clásico reducto de la Calle Angosta.

En los extremos

Con la actuación de Marilén Urquiza y la dirección de Rocío Spinelli “Norma” es una tragicomedia que tendrá risas y llanto. Se presentará Escenativa, la sala de Piedra Blanca arriba a partir de las 22.

El viaje del finde

“Cielo de pasto”, “PPP” y “Los elefantes eferentes” le ponen algo de lisergia al fin de año y actúan a partir de las 22 sucesivamente en Atípico bar, de Mitre 831.

Una fiesta cometera

“Gregorio trío”, la banda del músico Gregorio Rodríguez presenta su fiesta de fin de año en La Cometa, la sala teatral de Carpintería, que abrirá sus puertas a las 22 para empezar a decirle adiós al 2025.

El último canto

El ensamble “Líbero” presenta su último concierto del año con una actuación especial en “La oveja negra”, de Ardiles y 9 de julio, en Villa Mercedes. Las entradas cuestan 8 mil pesos.





SÁBADO

Asiática, europea y puntana

El regreso de “La China” Aberastain se celebra con invitados especiales y buena música en Pimienta, el bar de la calle Estado de Israel que recibirá a la cantante que viene con toda la energía europea. A partir de las 22.

Regresos repetidos

El doblete de All right es con el mendocino Zoloa y su regreso a San Luis y “Sin saldo” y su regreso al bar de la avenida illía. Dos propuestas para una misma noche en donde la música será la verdadera protagonista.





Encuentro de músicas

Iba a pasar. Los talentos de Federico Olguín y Guadalupe Mediavilla en algún momento se iban a encontrar para hacer más música de la buena. El escenario del boliche Don Miranda será el testigo de músicas de Cuyo y del mundo. El espectáculo de la dupla tiene como invitado especial al fabuloso percusionista Carlos Cabrera.

Las risas finales

Con mucha actividad en el 2025, La Pocha show y Francis legant cierran el año donde lo empezaron y donde empezaron su carrera artística, en El bar de la esquina, donde presentarán la última función de “Fantásticas”, a partir de las 22. Un show para todo público.

Salud y música

La fiesta de la cerveza de San Francisco del Monte de Oro se realizará en el club Pringles y tendrá a Kiko Checali, Amadeo Manzilla, La Cumbe, Lightplay y Carlos Aguilar trío en la musicalización de una noche a pura espuma. A partir de las 21 con entradas a 6 mil pesos.

Brindis y risas

Una nueva edición de ”Cortitas y al pie”, la propuesta teatral creada por Leo Funes, presenta cinco obras para chicos y al final un brindis de fin de año como manera de agradecer al público. Será en “Al pan pan”, la hermosa sala de El Trapiche. A partir de las 21.

Los sentimientos navideños

La dupla de “Senti2” hace todo de a dos. Las canciones se podrán escuchar a partir de las 22 en “La ferroviaria”, del Puente Blanco. Además se puede brindar en la cercanías de la Nochebuena.

Más versiones

Como su nombre lo indica “Reversión Rock” reversiona clásicos del rock de todos los tiempos. Así de simple es la propuesta de la banda merlina que actuará a partir de las 21 en La casa del poeta de esa localidad con entradas a 5 mil pesos.

La peña de la peña

“Savia nuestra”, “Los Videla”, Brayan Gatica, “ADNr foclore” y “La seña”, entre otros, cierran la temporada de peñas en “Lo de Pecky”, el salón de Potrero de los Funes donde el folclore vive y se difunde. Será a partir de las 21 con entradas a 15 mil pesos.

Lo malo, bueno

“Las bestias nefarias” presentan Bossave, su disco, en “El Molino hostel”, de Merlo, en un show que tendrá como invitado a Anselmo Cunill y comenzará a las 22.

Último bondi

“La yugular” despide el año el Tulum, cerca del Puente Blanco, con toda la música de “Los redondos” y la expectativa de tener un 2026 con más recitales, con más fiestas y con más pogos.

El amoroso fracaso

Thais Folk vuelve a presentar su creación “Divina diva” en San Francisco del Monte de Oro, la localidad donde vive. Esta vez será en Mamá cocina con la historia de una actriz que es puro fracaso y amor A partir de las 22.