Desde hace más de 100 años, Dos Anclas acompaña las preparaciones cotidianas de millones de familias argentinas. En esta oportunidad propone una receta que destaca por su simpleza, su aroma y su textura cremosa: la milhojas de papa con champiñones, una opción ideal para lucirse en la cocina sin complicaciones.

El corazón de esta preparación está en la elección de ingredientes frescos y en el toque de condimentos que elevan su sabor. Las papas, cortadas en láminas muy finas, se cocinan lentamente en capas que se funden con la cremosidad de la salsa y el perfume de la Nuez Moscada Dos Anclas. Los champiñones, salteados previamente con cebolla en aceite de oliva ALTAVIA, aportan humedad, suavidad y un sabor profundo que se potencia con la Provenzal y la Pimienta Negra Dos Anclas.

El paso a paso es simple y accesible. Primero, se laminan las papas —idealmente con mandolina para lograr una cocción pareja—. Luego se saltean los champiñones y la cebolla hasta dorar, incorporando los condimentos que despiertan los aromas característicos de la receta. En la fuente, las capas de papa se intercalan con el salteado y el queso rallado, creando una estructura que, al hornearse, adquiere firmeza y una textura suave. Finalmente, la crema de leche y un toque extra de Nuez Moscada Dos Anclas ligan el conjunto y aseguran un acabado dorado y tentador tras el gratinado.

Con un tiempo de cocción total de 40 minutos y un rendimiento de cuatro porciones, esta milhojas es perfecta para compartir en familia. Es una receta noble, accesible y llena de matices, que combina tradición con el sabor incomparable que distingue a Dos Anclas desde hace más de un siglo.

