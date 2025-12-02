Milhojas de papa con champiñones: una receta simple y sabrosa con el sello Dos Anclas
Con más de un siglo en la mesa de los argentinos, Dos Anclas invita a preparar una milhojas de papa con champiñones que combina ingredientes nobles, condimentos de calidad y el sabor casero de siempre.
Desde hace más de 100 años, Dos Anclas acompaña las preparaciones cotidianas de millones de familias argentinas. En esta oportunidad propone una receta que destaca por su simpleza, su aroma y su textura cremosa: la milhojas de papa con champiñones, una opción ideal para lucirse en la cocina sin complicaciones.
El corazón de esta preparación está en la elección de ingredientes frescos y en el toque de condimentos que elevan su sabor. Las papas, cortadas en láminas muy finas, se cocinan lentamente en capas que se funden con la cremosidad de la salsa y el perfume de la Nuez Moscada Dos Anclas. Los champiñones, salteados previamente con cebolla en aceite de oliva ALTAVIA, aportan humedad, suavidad y un sabor profundo que se potencia con la Provenzal y la Pimienta Negra Dos Anclas.
El paso a paso es simple y accesible. Primero, se laminan las papas —idealmente con mandolina para lograr una cocción pareja—. Luego se saltean los champiñones y la cebolla hasta dorar, incorporando los condimentos que despiertan los aromas característicos de la receta. En la fuente, las capas de papa se intercalan con el salteado y el queso rallado, creando una estructura que, al hornearse, adquiere firmeza y una textura suave. Finalmente, la crema de leche y un toque extra de Nuez Moscada Dos Anclas ligan el conjunto y aseguran un acabado dorado y tentador tras el gratinado.
Con un tiempo de cocción total de 40 minutos y un rendimiento de cuatro porciones, esta milhojas es perfecta para compartir en familia. Es una receta noble, accesible y llena de matices, que combina tradición con el sabor incomparable que distingue a Dos Anclas desde hace más de un siglo.
Para más ideas, inspiración y recetas pensadas para disfrutar en casa, descubrí los contenidos de Dos Anclas en sus plataformas oficiales.
