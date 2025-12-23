  • Nuestras redes
28°SAN LUIS - Martes 23 de Diciembre de 2025

28°SAN LUIS - Martes 23 de Diciembre de 2025

Tironeos adminstrativos

Empieza otra disputa en Merlo por el tarifazo al agua

La Municipalidad, gracias al Concejo, aprobó un aumento del 30 por ciento en la tarifa. Pero la cooperativa de agua advirtió que la comuna no tiene potestad para determinar el incremento y anunció que irá a la Justicia. 

Por redacción
| Hace 4 horas
María Belén Gurruchaga, presidenta de la cooperativa de agua de Merlo.

Un aumento del 30 por ciento en el costo del agua potable fue aprobado por el Concejo Deliberante de la Villa de Merlo aunque en la Cooperativa de Agua Potable dijeron que el canon no puede ser implementado y anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad.

 

 

El Concejo Deliberante de Merlo aprobó el viernes pasado la Tarifaria 2026, que incluye un recargo de un 30 por ciento sobre el servicio de agua potable. El proyecto establece un canon de concesión calculado sobre la facturación mensual que San Luis Agua emite a la Municipalidad. Fue presentado en la última sesión ordinaria del año “sin reglas claras, sin diálogo con la cooperativa y enviado un día antes de la sesión”, según manifestó la flamante concejal Lucía Miranda.

 

 

 

La presidenta de la Cooperativa, María Belén Gurruchaga informó que mantuvieron reuniones con el equipo legal y dijo que la medida “no podrá ser implementada” porque el municipio no tiene atribuciones para aplicar este tipo de cargo.

 

 

"La Comuna lo único que puede aplicar son tasas municipales por una contraprestación, pero no cargarle un plus al costo del agua cruda. Una cosa totalmente ilógica", advirtió Gurruchaga, quien dijo que cualquier aumento sobre los costos del servicio se trasladará directamente a la tarifa que pagan los usuarios.

 

 

 

La presidenta explicó que la medida no tendrá impacto hasta que se formalice el contrato de concesión y se reglamente la Ordenanza N 1146/2024, que hace más de un año sigue sin aplicación.

 

 

Por último confirmó que la Cooperativa avanzará por vía judicial. “Vamos a presentar una inconstitucionalidad. No pueden aplicar un impuesto o un sobreprecio sobre algo que no tiene una contraprestación".

 

 

