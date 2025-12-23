El Trapiche: bono a los empleados municipales y espera de una buena temporada

Mientras El Trapiche se prepara para recibir a miles de visitantes en la temporada de verano, el lunes la Municipalidad pagó el aguinaldo, entregó un bono navideño y una caja con productos a sus empleados.

El bono navideño se formó con fondos municipales y fue de 150 mil pesos."Es en reconocimiento al compromiso y la labor realizada durante todo el año", dijo el secretario de Gobierno, Francisco Lucero.

Sobre la temporada que se viene, el funcionario manifestó que "ya inauguramos el verano el 12 de diciembre con el arbolito de Navidad a la entrada del pueblo. Hubo bandas en vivo y emprendimientos gastronómicos".

Dijo que esperan mucha gente para Navidad, pero en especial para Año Nuevo "donde la gente se vuelca en gran medida a El Trapiche a festejar", dijo con expectativa veraniega.

No solo el río, la belleza natural, el entorno que rodea son atractivos cada año en la localidad turística. El 31 de enero se realiza el Festival de los Ríos y el 21 de febrero el Festival de los Pescadores en La Florida, acontecimientos que acaparan las atención no solo de lugareños sino de turistas de gran parte del país.

"La idea de los festivales es hacerlos entretenidos. Darle la posibilidad a los emprendedores de la zona a que muestren y vendan sus productos", señaló el funcionario.

Y agregó que "hay emprendimientos de todo tipo. Por ejemplo hay quienes hacen salamines o quesos caseros, quienes realizan cuchillos, o artículos para caballos. La calidad de cada producto es excepcional".

También, la celebración contará con teatro, el ballet municipal y artistas de la zona.

La idea, dice Lucero, es "hacer eventos para que se arme una rueda virtuosa y económicamente beneficie a todos".

Sobre si hubo aumento de las tarifas señaló que "cada uno cobra de acuerdo al servicio que brinda.En promedio las cabañas cuestan entre 15 y 20 mil pesos por persona. Los incrementos dependen de la inflación".

El cobro del estacionamiento por vehículo y por día es de 3 mil pesos y a partir del 1 de enero subirá a 5 mil.

El funcionario señaló que "con lo que recaudamos mantenemos la costanera limpia, cortamos el pasto, ponemos baños públicos, limpiamos los asadores, colocamos cestos de basura. Además del hormigonado y bacheo constante que hacemos".