H3N2 en Argentina: la variante más contagiosa de gripe que pone en alerta a la salud

La aparición de los primeros casos de gripe A H3N2 en Argentina vuelve a poner en agenda a una enfermedad frecuente, pero que puede tener consecuencias serias, especialmente en los grupos de riesgo. La vacunación oportuna, la protección de las personas más vulnerables y el sostenimiento de las medidas básicas de higiene pueden marcar la diferencia entre un aumento controlado de casos y una presión innecesaria sobre el sistema de salud.

“Vacunarse este año no solo protege a quien recibe la dosis, sino que también contribuye a disminuir la transmisión comunitaria y la carga general de enfermedad en hospitales y consultorios”, afirmó el doctor Adolfo Salvatierra, especialista en Medicina Respiratoria.

El profesional explicó que la variante detectada corresponde al H3N2 del denominado “subclado K”, que actualmente circula en el país. “No se ha demostrado que sea un virus más agresivo, pero sí es más contagioso en comparación con campañas anteriores”, precisó.

En ese sentido, advirtió que el aumento de la transmisibilidad conlleva inevitablemente un incremento del número de casos. “Cuando los contagios crecen, siempre existe un pequeño porcentaje de cuadros que pueden ser graves. Ahí es donde aparece el mayor riesgo para determinados grupos”, señaló.

Salvatierra detalló que los principales grupos de riesgo son los niños menores de cinco años, las personas mayores de 65, quienes padecen enfermedades cardíacas o pulmonares, patologías respiratorias crónicas, alteraciones inmunológicas o diabetes no controlada. “Estas personas deben reforzar su esquema de vacunación”, remarcó.

Asimismo, indicó que todavía se está a tiempo de vacunarse durante esta temporada y recordó que, a partir de marzo, llegará la vacuna antigripal 2026 para el hemisferio sur. “Como ocurre todos los años, incluirá una variante H3N2 dentro del triple componente viral que caracteriza a estas vacunas”, explicó.

Finalmente, el especialista invitó a reflexionar sobre el propio estado de salud. “La pregunta clave es si nuestro organismo está en condiciones de atravesar un cuadro gripal sin consecuencias, con un buen estado nutricional e inmunológico, o si existen problemas que nos ponen en riesgo”, planteó. Y concluyó: “Si pertenezco a un grupo de riesgo y no me vacuné este año, no hay que dudarlo: nunca es tarde. Esta noticia es una señal clara de que llegó el momento de vacunarse”.