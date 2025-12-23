"Los Quiroga" fueron condenados por el asesinato de Marcos Rosales

Los familiares y vecinos de Marcos Isaías Rosales, asesinado en Beazley el 3 de abril del 2024, esperaban que fueran a condenados a perpetua o una condena mucho más severa los tres autores del crimen.

Sin embargo, el juez José Luis Flores condenó a Rodrigo Quiroga a la pena de cuatro años de prisión, a Walter Emmanuel Quiroga a diez años de prisión y a Facundo Quiroga a nueve años de prisión.

El veredicto fue dictado este martes, luego de la realización de escucharse los alegatos finales de las partes.

Durante esa instancia, la Fiscal de Juicio Nº 1, Virginia Palacios, sostuvo que en el caso de Rodrigo Quiroga se encontraban cumplidos todos los requisitos previstos en la Ley 22.278 –Régimen Penal de la Minoridad– para la imposición de una sanción penal, dado que al momento del hecho era menor.

La funcionaria señaló que tanto la normativa vigente como la jurisprudencia reconocen una culpabilidad disminuida en personas menores de edad, circunstancia que debe reflejarse en la mensuración de la pena. Por ello, y considerando la calificación legal del hecho como homicidio simple, solicitó la imposición de una pena de cuatro años de prisión.

Respecto de Walter y Facundo Quiroga, el Ministerio Público Fiscal requirió la imposición de una pena de dieciséis años y seis meses de prisión para cada uno.

La querella, representada por los abogados Daniela Ortega y Juan Ortega, adhirió en su totalidad a la postura de la Fiscalía.

Por su parte, la defensa de los imputados, ejercida por los abogados Hugo Scarzo y Gabriel Varela, solicitó un tratamiento diferenciado para cada uno de los condenados.

En relación con Rodrigo Quiroga, Scarzo pidió la aplicación del último párrafo del artículo 4 de la Ley 22.278 y que se lo exima del cumplimiento de una pena efectiva, al considerar acreditado el cumplimiento íntegro y sostenido de las medidas tutelares y advertir que una condena de prisión implicaría un retroceso en su proceso de reinserción social.

En cuanto a Facundo Quiroga, sostuvo que la pena debía partir del mínimo legal previsto para el delito, atendiendo al grado de participación acreditado. Respecto de Walter Quiroga, solicitó que se valorara el contexto del hecho y su situación personal y familiar al momento de fijar la pena, al señalar que es el único progenitor responsable de una niña de cinco años, cuya madre falleció el año pasado.

Los hechos

Según la acusación fiscal, el hecho se produjo tras un conflicto previo ocurrido a la salida de una escuela, que derivó en un enfrentamiento entre los condenados y la víctima. En ese contexto, la víctima fue agredida con un arma blanca en la zona del tórax, lo que le provocó una herida de aproximadamente 12 centímetros de profundidad y una hemorragia intratorácica que derivó en su fallecimiento en el lugar.

Para la Fiscalía, el episodio se desarrolló en un marco de actuación conjunta, con una convergencia de voluntades suficiente para configurar el delito atribuido.

A la par de las fundamentaciones de las diferentes partes, a los familiares y amigos de Marcos Rosales las penas por su asesinato resultan insuficientes. "Estas condenas son una injusticia, mataron a una persona y en unos años más estarán otra vez en la calle", cuestionó un familiar de la víctima.