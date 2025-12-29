Una familia tipo necesita casi $4 millones promedio para veranear en el país

En la Argentina, una familia tipo necesita disponer de $3.880.488 en promedio para irse de vacaciones a destinos nacionales, mientras que para veranear en el exterior debe disponer de $10.334.454, según reveló un informe del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

El reporte reflejó que el monto requerido para vacacionar en el país durante la segunda quincena de enero equivale a 2,38 veces el salario medio y la cifra necesaria para hacer turismo fuera del territorio nacional representa 6,10 veces el salario medio.

En la costa argentina, Cariló se ubicó como el destino más costoso del país, con un valor de $10.665.172 y una variación interanual del 3,75%. Este presupuesto es cinco veces superior al necesario para vacacionar en Villa Gesell.



Al mismo tiempo, el informe de la UADE también analizó, en relación al turismo internacional, el poder adquisitivo del salario argentino (medido por el RIPTE) en dólares al tipo de cambio oficial, revelando un incremento de casi el 50%.

La tendencia de los puntanos



En términos de tipo de cambio, explica Gonzalo Balassone, empresario de una agencia de viaje “brasil es actualmente la opción más económica para los y las puntanas que quieren disfrutar del verano en el exterior. Dentro de su gran variedad de pueblos y ciudades balnearias, las del sur son las más accesibles debido a la posibilidad de viajar por vía terrestre. Allí, hay destinos con principal preponderancia de turismo argentino joven, como lo son Ferrugem y Praia do Rosa, y otros de especial impronta familiar, entre los que Novick destaca Camboriú y Florianópolis” .

El coordinador turístico afirma “hay una ventaja económica con el dólar frente al real, viajar a Brasil resulta más barato en comidas, transporte y alojamiento que quedarse en Argentina, incluso más que destinos nacionales”.

Los paquetes turísticos que eligen los puntanos de acuerdo a los operadores turísticos “demuestran que la venta de verano se destaca en destinos internacionales como el ya mencionado Brasil” aunque destacan “no es igual que el año pasado ya que se registra un 10%, menos de ventas”.

Según Balassone, “viene muy bien, porque lo que es dólar, al estar estable, la gente se anima, meterse en cuotas por lo que será una temporada linda en Brasil, por lo menos así lo vemos en nuestra agencia, pero calculo que va a estar muy abierto todo el abanico va a ser muy grande y Brasil se va a mantener igual o un 10%, menos que el año pasado”.

Esta suba provocó que, en términos relativos, los destinos turísticos internacionales se volvieran más accesibles que los domésticos. Sin embargo, el análisis planteó que la ganancia de poder adquisitivo medida en moneda extranjera es sensible a eventuales correcciones cambiarias o aceleraciones inflacionarias, las cuales podrían revertir rápidamente esta ventaja relativa.

