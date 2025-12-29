  • Nuestras redes
27°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

27°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

Colapsaron desagües pluviales

Inundaciones en Corrientes: más de 400 vecinos evacuados

Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.

Por redacción
| Hace 5 horas
Inundaciones en Corrientes. Foto: NA.

Al menos 413 vecinos fueron evacuados por las inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes.

 


Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que se alojó a los habitantes en gimnasios municipales y escuelas.

 


La caída de 300 milímetros provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones.

 


Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues.

 


Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial.

 

 

NA. 
 

 

