San Francisco: cuenta regresiva para la cita del verano: el “Festival del Artesano”

San Francisco del Monte de Oro y todo el norte puntano ya palpitan la realización de la 37 edición del Festival del Artesano que se desarrollará en dos noches a pura música y tradiciones.

El encuentro que celebra la identidad de un pueblo será los días 2 y 3 de enero.

La fiesta se realizará en el Polideportivo Municipal a partir de las 21. Habrá servicio de cantina, full track, paseo de artesanos, entre otras actividades.

Se abrirá con la participación de los ballets locales, que en un trabajo conjunto han preparado una serie de coreografías que se pondrán en escena.

El viernes 2, actuarán Wanka, Fulanos, Los hermanos Lucero, La Cautana, Cristian Herrera y Chipote.

Mientras que el sábado 3 estarán Gabriel y Kevin, Algarroba, Simplemente Los Cantores del Alba, Valentín Márquez y Los Hermanos Albelo.

El festival concluirá con la coronación de la reina 2026.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en vivisanfrancisco.com/ticket o en los puntos de venta de Laura, Peatonal esquina Aranjuez, Kiosco El Rulo, Ciudad del Rosario y Riobamba, Daniela Astudillo y Panadería Alicia, en Quines.

La agenda del verano

Sobre el comienzo de la temporada veraniega la secretaria de Cultura, Carina Pérez señaló que el pasado viernes se inauguró la peatonal cultural y se extenderá todos los viernes. Está prevista la actuación de artistas locales y provinciales.

Además, los talleres del municipio, como por ejemplo de guitarra y acordeón, muestran sus trabajos realizados durante todo el año. Además se cuenta con la presentación de los ballets de la zona.

Pérez destacó que la localidad cuenta con 2.000 plazas, entre hoteles y cabañas. El precio de una cabaña por persona varía entre los 25 y 30 mil pesos, según los servicios que tengan.

En cuanto para pasar el día en el camping, el valor de la entrada por día varía entre los 3 y 4 mil pesos. Y para los que quieran pernoctar con carpa, el valor es de 15 a 20 mil pesos.

Festival del Oro y el Agua

La Carolina volverá a ser disfrutar del tradicional del Festival del Oro y el Agua.

El encuentro, en su edición N° 33, será el 3 de enero en el SUM Municipal.

Comenzará a las 21:00 y la grilla prevé la actuación de Doña Jovita con sus cuentos, recuerdos y tradiciones.

El festival musical estará a cargo de El Trébol Mercedino, La Cautana, Renacer Chamamecero, Signos, Los Hermanos Lucero, Daniela Calderón, la Escuela de Arte, San Luis Malambo Show y Los Barelli.

También subirán al escenario el Ballet Nuestra Señora del Carmen, Ballet Valle de Pancanta, Ballet Cerros Largos y Ballet Inti Huasi.

La elección de la reina será uno de los momentos más esperados junto con el tradicional sorteo de la rifa del festival.