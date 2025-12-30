Mattia Colnaghi representará a la Argentina en la F3

El piloto Mattia Colnaghi, de 17 años y oriundo de Monza, fue confirmado como representante argentino en la Fórmula 3 para la temporada 2026, donde debutará con el equipo MP Motorsport y llevará la bandera albiceleste tras iniciar los trámites para obtener la licencia nacional.

El joven piloto nació en Italia, pero su madre es chubutense y por eso tomó la decisión de dejar su licencia italiana para competir como argentino según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Integrante del prestigioso Red Bull Junior Team, Colnaghi buscará consolidarse en una categoría clave del camino hacia la Fórmula 1, en un contexto que ilusiona al automovilismo nacional.

Su recorrido es tan veloz como ascendente: tras debutar en el karting hace apenas cinco años, se destacó en las principales competencias europeas juveniles y dio el salto a los monoplazas en 2024, cuando se consagró campeón de la Fórmula 4 Española con apenas 16 años. Seis victorias, doce podios y una notable regularidad lo posicionaron como una de las grandes promesas del continente.

Durante 2025 confirmó ese potencial: fue campeón de la Eurocup-3, con cinco triunfos y diez podios en 16 carreras, además de destacarse en pruebas de alto prestigio como el Gran Premio de Macao, donde logró un cuarto puesto.

Ese rendimiento le abrió definitivamente las puertas de la academia de Red Bull, una de las más exigentes y selectivas del automovilismo mundial.

Con Franco Colapinto ya afianzado en la Fórmula 1 y Nicolás Varrone próximo a debutar en Fórmula 2, Colnaghi se convertirá en el tercer argentino en competir en las grandes categorías internacionales de monoplazas.

“El año próximo vamos a ir con Argentina”, confirmó el propio piloto, que despierta expectativas no solo por su talento, sino también por simbolizar una nueva etapa de proyección para el automovilismo argentino en la escena global.