"El agua no se negocia": marchan en Mendoza en rechazo a la minera San Jorge

La Asamblea por el Agua de Uspallata inició la "Gesta Libertadora por el Agua", una caravana a pie que se dirige hacia la capital de Mendoza, donde este martes la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge.

El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que este lunes fue acompañado por el presidente Javier Milei.

La movilización comenzó alrededor de las 8 de este lunes en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.

Un recorrido de más de cien kilómetros

La caravana seguirá un extenso recorrido de dos días hasta la Legislatura provincial:

Ruta 7: Avanzará hasta la localidad de Potrerillos. Ruta 82: Continuará por el perilago, atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, para llegar a la capital el martes.

A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo.

La convocatoria es abierta y ya cuenta con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizarán caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.

La posición de Milei

El presidente respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.

Mediante sus redes, el mandatario enfatizó su apoyo ante el Proyecto PSJ Cobre Mendocino, el cual se tratará mañana en la Legislatura mendocina para darle o no la sanción definitiva,

El proyecto trae una inversión de US$600 millones para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre, según detalló Milei.

En la misma línea, y “para sorpresa de nadie”, el Jefe de Estado cargó contra el kirchnerismo por no acmompañar el proyecto.

“Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.