La hija de "Taty" Almeida recibirá el premio Mauricio López en nombre de su madre

Como cada 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) realizará la ceremonia de entrega del Premio “Rector Mauricio Amilcar López” que en esta edición será otorgado a la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, “Taty” Almeida.

La ceremonia de la trigésima segunda edición se llevará a cabo el miércoles en el Auditorio “Mauricio López del Centro Cultural de la universidad” y en representación de “Taty”, recibirá el galardón su hija María Fabiana Almeida.

Por decisión unánime, el jurado resolvió entregar la distinción a la docente y activista, en reconociendo a lucha por los Derechos Humanos y en un gesto que subraya la importancia de la memoria y la verdad frente a la desigualdad y la negación.

La novedad de la decisión surge desde la “Fundación Celebrar la Memoria”, que es una ONG de San Luis dedicada a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, y que trabaja en mantener viva la memoria de las víctimas de la última dictadura cívico-militar.

Fuentes de la entidad confirmaron que “Taty” Almeida no estará presente para recibir dicho reconocimiento. En su lugar lo hará su hija.

Lidia Stella Mercedes “Taty” Miy Uranga de Almeida, nació el 28 de junio de 1930 en la ciudad de Buenos Aires. Por su incansable labor durante décadas se ha constituido en una figura emblemática de la defensa de los derechos humanos en la Argentina.

Su lucha comenzó con la desaparición forzada de su hijo Alejandro, en junio de 1975, y desde entonces ha transformado el dolor en acción colectiva.