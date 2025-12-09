Lucía Juárez: "El deporte no se sostiene solo con garra"

Lucía Juárez es una reconocida atleta puntana, con una carrera admirable. Siempre deja a San Luis en lo más alto. En lo más reciente, se consagró subcampeona argentina de 10 km ruta en Santiago del Estero. Pero esa conquista (como tantas otras) se logró sin la asistencia de ninguna autoridad relacionada al deporte. Algo absolutamente impensado, que deja en claro la falta de políticas públicas en la provincia.



La queja de Juárez no se constituye en una cuestión política, sino que manifiesta las impericias de quienes deberían velar por el deporte. "Este fin de semana representé a San Luis en el Campeonato Nacional de Atletismo en Ruta. Viajé, competí, y dejé el alma como hago siempre. Pero una vez más, fue todo a pulmón", remarcó.



"No hubo apoyo, no hubo acompañamiento del Gobierno ni ayuda económica para poder estar donde estuve. Y lo digo con orgullo, pero también con cansancio. Llegué porque me esfuerzo, porque entreno, porque trabajo y porque creo profundamente en este deporte. No me quejo de entrenar, porque amo correr. Me pesa la falta de respaldo, porque el sacrificio es enorme y muchas veces solitario", puntualizó.



La mujer destacó que tanto ella como todos sus pares representan a la provincia con mucho compromiso, con mucho corazón y con resultados. Pero insistió en que eso "no se sostiene con garra", sino que se necesita apoyo real, medidas que acompañen y valoren a quienes llevan el nombre de San Luis a lo más alto.



En otro tramo de su mensaje, resaltó que habla por ella misma, pero también por todos los deportistas que viajan con lo justo, que entrenan sin recursos, que hacen rifas para competir y que siguen igual aunque nadie los mire.



"Porque el talento sobra, la voluntad también. Lo que falta es acompañamiento. Ojalá este mensaje llegue a quienes tienen el poder de cambiar la realidad, ojalá la próxima vez que un atleta viaje a representar a San Luis, no tenga que hacerlo solo ni mucho menos ser una carga, sino un honor", afirmó.



"No pido privilegios, pido apoyo, que nos vean, que el esfuerzo tenga valor. Si hay apoyo, hay historia, que no se escriba sola", concluyó.

