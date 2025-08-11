La época de oro del rally corrió por Cortaderas

Las máquinas y los pilotos que protagonizaron las épocas doradas del rally provincial se reunieron el fin de semana en la primera edición del Rally épico, que se realizó en Cortaderas. Eduardo «El Nene» De Battista con una Honda CRF 450 fue el más veloz de una jornada a puro motor que se vivió en el norte provincial. El histórico competidor puntano estuvo escoltado por el dolorense Javier Sánchez, a bordo de un Yamaha Raptor 700.

Durante tres días hubo adrenalina y pasión fierrera con la primera edición del Rally Épico que reunió a autos legendarios, motos, cuatriciclos y Utv. En total, participaron 56 pilotos de todo el país que animaron jornadas inolvidables.

El público acompañó de manera masiva a lo largo de todo el recorrido. Por momentos, la multitud hizo recordar a las clásicas jornadas del Rally Mundial y los espectadores alentaron cada máquina a su paso.

Aunque se registraron algunos incidentes entre el público los equipos de seguridad pudieron desactivar los focos de conflicto. Lucas Ojeda y Jonathan Mansilla, encargados de la organización, destacaron la gran respuesta de pilotos y público.

“La primera edición del Rally Épico dejó en claro que nació para quedarse, combinando historia, espectáculo y una verdadera fiesta del deporte motor”, dijo Ojeda.

Clasificación general

1- Eduardo De Battista 14.13

2- Javier Sánchez 14.29

3- Ariel Ochelo 14.56

4- Gabriel Mercau 14.58

5- Jorge Brito 15.23

6- Agustin Ragusa 15.48

7- J. Brito 15.52

8- Joan López 15.54

9. Marcos Barroso 15.56

10- Alan Sierra 16.00

11- Gustavo Gatica 16.23

12- Enrique Picco – Juan Picco 16.53

13- Jorge Vega 17.07

14- Lucas Ribalta 17.10

15- Manuel Giménez 17.13

16- Fernando Romero 17.14

17- Enrique Cianchino – Juan Bautista Picco 17.15

18- Franco Aiello 17.27

19- Walter Menes – Ignacio Menes 17.35

20- Rubén Fernández 17.49

21- Mateo Aparicio 17.51

22- Fabricio Castro 17.52

23- Gabriel Fernández 18.01

24- Rodrigo Ávila – Antonio Suárez 18.04

25- Juan M Dellavedova – Bautista Carmona 18.16

26- Diego Aguirre 18.20

27- Cesar Andrada – Ramiro Andrada

28- Joselo Rosales 18.46

29- Francisco Gringo Roscini 19.13

30- Gastón Magallanes 19.22

31- Miguel Abraham – Benjamin Abraham 19.23

32- Ricardo Rosa 19.31

33- Melisa Casar 20.29

34- Catriel Guerrero – Oscar López 21.03

35- Alexis Zalazar 21.31

36- Facundo Falvo 21.42

37- Reinaldo Cargneluti 22.16

38- Nelso Zalazar 22.55

39- Dario Rosales 23.55

40- Matias Videla 25.44

41- Ángel «Pipa» Sanmartino 25.48

42- Mario Romero – Vicente Romero

43- Sergio Gresppi – Gustavo Fernández 27.26

44- Raúl Sosa – Juan Sosa 27.56

45- Jorge Bastias – Roberto Bastias 30.22

46- Ernesto Sosa – Marta Ponce 33.04

47- Victoria Albornoz 34.46

48- Alfredo Pérez – Diego Valdes 36.39

49- Juan Rodríguez – Fabian Barroso 46.41

50- Julián Ramírez 1.07