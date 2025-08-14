El Kempes, templo del rugby por una noche: Los Pumas frente a los All Blacks

Córdoba respira distinto. El histórico estadio “Chateau Carreras” - hoy Mario Alberto Kempes-, ícono del fútbol nacional, se ovala. Han pasado once años desde que la ciudad recibió a Los Pumas, y este sábado 16 de agosto, a las 18.10, la espera terminará. Por primera vez en la historia, los All Blacks pisarán este césped para medirse con la celeste y blanca, en la apertura del Rugby Championship.

Durante toda la semana, el seleccionado argentino afinó detalles en el Kempes, combinando trabajos de campo con sesiones de gimnasio. Desde el fin de semana anterior, las inmediaciones del estadio se tiñeron de celeste y blanco: hinchas, familias y clubes locales aprovecharon la oportunidad de presenciar entrenamientos abiertos, gratuitos y cargados de expectativa.

No es un duelo más. Desde 2014, Córdoba no tenía la experiencia de ver a su selección, y jamás había sido testigo de un cruce oficial ante Nueva Zelanda. Las viejas crónicas recuerdan a los maoríes en los 70, 80 y 90, siempre enfrentando a seleccionados provinciales y con victorias holgadas. Hoy, el contexto es otro: un escenario mundialista, un plantel federal y un país entero siguiendo cada jugada.

El Rugby Championship, que se disputa desde 2012, tiene a los All Blacks como dominadores del historial: 23 partidos jugados, con 20 triunfos neozelandeses y solo 3 victorias argentinas.

Desde diciembre de 2023, Felipe Contepomi dirige a Los Pumas, impulsando cambios claros: un ataque más profundo y dinámico, mayor presión alta para cortar el avance rival y una renovación pensada. El DT potenció el recambio con jugadores surgidos de Dogos XV y Pampas XV, y dio rodaje internacional a jóvenes con gran presente. “La idea de Felipe está muy clara; fue un 2024 de crecimiento. Ahora me toca volver con muchas ganas”, comentó el segunda línea Franco Molina en diálogo con El Diario de la República.

Agustín Moyano, una de las jóvenes promesas de este plantel, comentó: “Creo que venimos de una ventana regular, es una gran oportunidad para levantar. Tenemos un gran equipo así que creo que nos va a ir muy bien”.

Más allá del resultado, el encuentro será una vidriera para mostrarle al mundo que Argentina puede recibir a la élite del rugby. Se espera una audiencia televisiva de 60 millones de personas y un impacto económico que moverá hoteles, bares, taxis y restaurantes. También será un acto de identidad: ver a representantes de distintas provincias defendiendo la celeste y blanca.

Franco Molina, dialogó con El Diario y expresó: “Estoy muy contento, me acuerdo cuando era chico y vine por última vez a ver a Los Pumas. Es muy lindo estar de este lado esta vez, se nota la cantidad de gente que hay en los entrenamientos y la alegría que trae este partido a Córdoba”; Si bien no es un partido más, se plantea como tal para “salir a dar lo mejor”.

Cuando el sol se esconda detrás de las tribunas y el himno retumbe en las paredes del Kempes, se cerrará el prólogo de esta historia. Lo que ocurra después dependerá de tackles, scrums y tries. Pero esa noche, gane quien gane, quedará escrita como un capítulo propio en el libro del rugby mundial… y como una semilla para miles de chicos y chicas que algún día recordarán haber visto a estos dos gigantes cara a cara.

RANKING

Sudáfrica – 92.78

Nueva Zelanda – 92.06

Irlanda – 89.83

Francia – 87.82

Inglaterra – 87.64

Australia – 82.08

Argentina – 82.05

Escocia – 81.57

Fiji – 80.50 Italia – 77.77

Si Argentina vence a Nueva Zelanda y Australia pierde con Sudáfrica, Los Pumas subirán al sexto puesto. En cambio, si ganan los All Blacks y los Springboks empatan o caen ante los Wallabies, los neozelandeses se ubicarán en la cima del ranking.