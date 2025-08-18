Irlanda rechaza demanda de Petersen y Eton Park y Argentina suma un nuevo fallo a favor

La Justicia irlandesa rechazó el pedido de Petersen y Eton Park para ejecutar en ese país la sentencia por más de US$16.000 millones contra la Argentina, en el marco de la causa por la expropiación de YPF.

El dictamen, confirmado este lunes por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), frena la estrategia de los demandantes que buscaban el “reconocimiento y ejecución” de la decisión adoptada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. “Tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, señaló el organismo.

La PTN, conducida por Santiago María Castro Videla, subrayó que este revés para los fondos litigantes ratifica “la solidez de la defensa técnica desplegada” y refleja el compromiso del Gobierno de Javier Milei con la “protección de los activos estratégicos de la Nación”.

Se trata del segundo resultado positivo para la Argentina en pocos días. El viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Nueva York había resuelto mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a entregar acciones de YPF como forma de pago. Esa suspensión regirá mientras se sustancia la apelación.

De acuerdo al cronograma judicial, el próximo 25 de septiembre la Argentina deberá presentar su primer escrito de apelación contra la medida de Preska, y el 27 de octubre se celebrará una audiencia oral en la que el Gobierno defenderá su posición ante la Justicia estadounidense.