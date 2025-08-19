¿Coincidencia divina?: la bendición del pastor Giménez antes del triunfo de Boca

Con los pies en el sueño y las manos en lo alto. El apóstol bendijo la Bombonera. Foto: Facebook pastor Giménez.

Hasta el más incrédulo de los ateos alguna vez se ha identificado con la frase que dice "la fe mueve montañas". Pero a veces, el poder espiritual parece mover hasta los goles. Mientras los hinchas de Boca vienen de celebrar una importante victoria, tras 4 meses de "mala racha", un particular detalle ha captado la atención de muchos: la visita del pastor Héctor Aníbal Giménez a la Bombonera, justo un día antes del partido. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más? Son preguntas que por lo pronto no tienen respuestas concretas. Lo cierto es que el apóstol aseguró en sus redes sociales haber "cortado toda maldición" sobre el equipo y desató un debate que mezcla la pasión deportiva con lo divino.

El apóstol oró para cortar toda "mala racha". Foto: Facebook pastor Giménez.

Una "unción" futbolera



Giménez dio a conocer el hecho en sus redes sociales, después del resultado favorable para el Xeneize, que venía de 7 empates y 5 derrotas, sin la chance de imponerse a lo largo de 12 partidos. Finalmente, el domingo, superó 3-0 a Independiente Rivadavia y sumó 3 puntos por primera vez en el torneo.



"Me hice de Boca por 30 minutos y entré a la cancha, el sábado 16 de agosto, a las 16, para bendecir y cortar toda maldición", manifestó.

La fe no conoce de colores, pero parece que ayuda. Foto: Facebook pastor Giménez.



"Bendecimos a todo el barrio de La Boca por completo", agregó.

Un debate "caliente"



La publicación de Giménez cosechó amores y odios. Algunos reforzaron la idea sobrenatural de lo que aconteció, mientras que otros lo observaron como una suerte de oportunismo. Hubo algunos que lo tomaron con humor y aprovecharon lo que pasó para "chicanas" políticas.



"Ahora bendiga la Casa Rosada, pastor, así expulsamos al anticristo", apuntó Pablo.



"Fútbol y política no son de Dios", remarcó Milena.



"Muy buena actitud del siervo de Dios. Actuar y obrar con justicia, bendecir y liberar a todos por igual", aportó Selva.

Giménez dio testimonio de fe en la Bombonera. Foto: Facebook pastor Giménez.



"Donde hay plata, va el pastor", repudió Darío.



Hubo al mismo tiempo una importante cantidad de usuarios que agradecieron con sinceridad la "unción" y reconocieron que más allá de las opiniones, cuando hay fe hay esperanza y donde hay esperanza, está Dios.

Una mirada



La visita del pastor Giménez y el triunfo de Boca un día después han reavivado un debate pasional: ¿El destino de los equipos de fútbol se decide solo en la cancha o hay fuerzas superiores que también juegan su partido?

El apóstol visitó la Bombonera y Boca ganó. Foto: Facebook pastor Giménez.



Aunque el pastor afirme haber "cortado toda maldición", la realidad es que la discusión, con sus defensores y detractores, está lejos de terminar. Lo que queda claro es que este suceso demuestra, una vez más, que para no pocos, el fútbol y la fe son dos caras de la misma moneda.

