Otra víctima que se suma al masivo robo de bicicletas

La familia Pereira, que reside en uno de los barrios de la zona sur de la ciudad de San Luis, ha iniciado una intensa búsqueda de una bicicleta que fue robada este lunes a la madrugada y que pertenece a uno de los jugadores de las divisiones formativas del Sporting Club Victoria.

Se trata de una bici blanca que fue sustraída de la vivienda que tienen en el barrio Juan de Dios Garro. “Fue todo muy rápido cerca de las 03:00 de la madrugada. Forzaron un portón y entraron a un departamento que está en el patio del fondo. Al escuchar los ladridos de los perros, mi papá salió rápido, pero los delincuentes alcanzaron a huir con la bicicleta y prendas de vestir”, indicó la hermana del futbolista.

En las redes sociales, los Pereira hicieron una publicación tratando de obtener datos sobre el paradero del rodado e incluso ofrecieron una recompensa. Lamentablemente aparecieron otros delincuentes tratando de estafarlos con información falsa.

No obstante, a través de otros llamados pudieron establecer la bici podría estar en poder de delincuentes que residen en la zona oeste de la ciudad de San Luis, más precisamente en el barrio CGT o Juan Carnevale. “Nos llegó la información que andaban vendiendo una bici blanca con las características de la que buscamos, junto a un televisor y un celular que no son nuestros”, confió la joven.

Quienes puedan aportar información sobre la bicicleta que usaba el futbolista para ir a entrenar todas las semanas, pueden comunicarse al celular 2664 660695