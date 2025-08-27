  • Nuestras redes
Miércoles 27 de Agosto de 2025

EN VIVO

Tenía 87 años

Murió Raúl Barboza, el acordeonista que llevó el chamamé al mundo

El querido músico estaba radicado en Francia desde 1987, pero volvía en forma recurrente a la Argentina para presentarse en vivo. Fue reconocido como Doctor Honoris Causa por la UNNE en 2024.

Por redacción
| Hace 3 horas
Dolor por la muerte del compositor. Foto: Tiempo Argentino.

Raúl Barboza, uno de los máximos exponentes del chamamé, falleció a los 87 años. Nació en Capital Federal el 22 de junio de 1938 y dedicó su vida a difundir su visión de la música litoraleña, llevando su acordeón desde los escenarios argentinos hasta los más prestigiosos del mundo.

 


En 1987, se radicó en París, donde se convirtió en un embajador del chamamé, llevando la música del litoral argentino a Europa. Su legado fue reconocido en 2024, cuando la Universidad Nacional del Nordeste le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé.

 


Tiempo Argentino
 

 

