Preocupación en 300 trabajadores por la paralización de una fábrica

El temor a perder el trabajo se instaló en la vida de los casi 300 empleados sanjuaninos de la empresa Dilexis que, en su planta situada en el departamento de Albardón, produce la conocida marca de galletitas “Tía Maruca”.

La incertidumbre explotó porque la firma paralizó la producción y le otorgó siete días de licencia obligatoria al personal, salvo para quienes realicen tareas específicas, informó el portal web 0221.com.ar.

La justificación que dio el área de Recursos Humanos fueron focalizados en “trabajos de montaje y mantenimiento en las líneas de producción” y desde la gerencia especificaron que “se trata de una parada planificada y que no está vinculada con el consumo ni con la situación económica”.

Sin embargo, el freno reavivó temores entre los trabajadores, que meses atrás habían atravesado tensiones por demoras salariales y dificultades financieras de la firma. Aun cuando la empresa descartó riesgos de despidos o cierre, admitió que revisará gastos y esquemas de trabajo.

Antecedentes y crisis en la industria

Según 0221.com.ar, en base a lo publicado por medios sanjuanino, Dilexis evalúa alternativas para reorganizar el esquema laboral y garantizar la continuidad de la producción de galletitas, que abastece buena parte del mercado nacional. La planta de Albardón funciona en tres turnos diarios y representa uno de los polos industriales más relevantes de San Juan, generando empleo directo e indirecto en la región.

La situación actual remite a los reclamos de mayo, cuando los trabajadores denunciaron atrasos salariales. En ese momento, el CEO de Dilexis, Pablo Tamburo, reconoció demoras de pocos días, pero negó deudas acumuladas. También rechazó los rumores de cierre o venta: “Nos tienen que sacar muertos de ahí. Esta planta está viva. Tenemos desafíos, no problemas”, aseguró.