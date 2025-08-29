Participó de un llamado docente y denunció serias irregularidades en el proceso

No es la primera vez que se registra un caso de estas características. Sin embargo, desde Educación solo hay silencio. Foto: ANSL.

Lamentablemente, no es la primera vez que surge una queja frente a los llamados docentes. Lejos de la transparencia que demandan estas instancias, hay profesionales que son víctimas del desmanejo de "quienes tienen la lapicera para firmar". Esta vez, el drama lo vivió Marcél Funes, un joven de 28 años, profesor de Inglés, que participó de un llamado en Concarán y vivió un verdadero infierno.



De acuerdo a lo que denunció en diálogo con El Diario de la República, el miércoles 20 de agosto salió el octavo llamado abierto de 8 horas interinas por un cargo en la localidad, específicamente en el Colegio Nº 27 "Eleodoro Lobos". Se presentó, adjuntó toda la documentación requerida. Figuró primero en el orden de mérito provisorio.



Ya en esa instancia, otros colegas que salieron desde el segundo al octavo lugar, presentaban errores en las documentaciones o incumplimientos como el plazo de residencia de dos años.



El viernes a las 16:30 se iba a publicar cómo se definía todo. Pero esa mañana ya tenía una información deplorable: se rumoreaba, "sonaba fuerte", que una de las personas que trabaja en Junta de Clasificación no le iba a dar el cargo.



No es de extrañar que se sepan estas cuestiones ya que no solo que la oficina de Junta está en Concarán sino que opera dentro de la escuela por la que concursaba el profesor, quien sin dudarlo se dirigió a la delegación para ver qué pasaba, por qué se rumoreaba eso.



"Me llaman porque me habían modificado el horario. Mi horario se modificó el 12 de agosto porque se reincorporaba una compañera. La directora tiene la potestad de hacer los cambios que crea pertinentes. Me preguntó y los jueves no tenía nada. Yo no veo el futuro, esto fue la semana anterior y el llamado salió el 20", contó.

Indignante



El viernes 22, cuando publicaron el llamado definitivo, pasó de estar en el primer lugar al octavo y dejaron antes que a él a gente que no valoraba para el cargo, según las normativas vigentes. Como si fuera poco, Funes apuntó que quien tiene a cargo la Junta de Clasificación allí, le adulteró la cédula docente, consignando un puntaje absolutamente inferior al verdadero. Está evaluando tomar medidas legales.



"La semana siguiente, el martes, luego del feriado largo, viajé con mi mamá a San Luis en busca de escucha, de respuestas. Tuvimos que esperar media hora a Adriana Aparicio. Me presenté con todas las pruebas. No solo con la declaración jurada, que de por sí ya valía todo, sino que presenté una nota explicando porqué el cambio de horario y una nota de mis compañeras como testigos, porque en un momento dijeron que yo había truchado un DJ", recordó Funes.



De acuerdo a lo que detalló, cuando Funes le mostró a la funcionaria lo que habían hecho con su cédula, la mujer le indicó que el reclamo era correcto, "se agarró la cabeza" y le explicó que aunque no podía garantizarle que le dieran las horas, sí iba a hablar con los responsables.

Pasaron 4 horas y antes de emprender regreso a la localidad, el joven le mandó un mensaje a Aparicio. La respuesta: "se da curso a la orden de mérito definitivo".



En concreto, Funes quedó en medio de una situación indignante de la que no tiene respuestas. Aunque entiende que probablemente no tenga éxito con su reclamo, no quiere que el caso quede en la nada y optó por hacer público lo que le sucedió. Habrá que ver si las autoridades al menos investigan estas acusaciones, o si todo queda "en el limbo".

