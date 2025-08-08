Murió el cardenal Karlic, figura clave de la Iglesia argentina

El arzobispo emérito de Paraná, cardenal Estanislao Karlic, murió a los 99 años en el Hogar sacerdotal Jesús Buen Pastor.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento que hoy viernes 8 de agosto el Cardenal Estanislado Esteban Karlic ha partido a la casa del Padre”, informó el arzobispado de la ciudad entrerriana a través de un comunicado oficial.

El anuncio firmado por el vicario general, monseñor Eduardo Tanger, manifestó: “Junto a nuestro arzobispo Monseñor Raúl Martín y nuestro arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari, como Iglesia en Paraná encomendamos su alma a nuestra madre de Rosario”.

Karlic había sido hospitalizado en mayo de este año por un paro cardíaco, fue intervenido quirúrgicamente para recibir un marcapasos y luego fue dado de alta.

El papa León XIV se comunicó con el cardenal cuando se encontraba internado y le expresó sus cercanías, al tiempo que le agradeció su servicios eclesiásticos.

Estanislao nació el 7 de febrero de 1926 en Oliva, Córdoba, estudió en el Seminario Mayor de la provincia y se graduó en la carrera de Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.

En junio de 1977, Pablo VI lo designó obispo titular de Castrum y auxiliar de Córdoba, mientras que el 1° de abril de 1986 reemplazó en el puesto de arzobispado a monseñor Adolfo Servando Tortolo.

Fue presidente de la Comisión Episcopal Argentina entre 1996 y 2002 durante dos períodos consecutivos antes de dimitir en el arzobispado de Paraná el 29 de abril de 2003.

El 24 de noviembre de 2007, fue ordenado cardenal por Benedicto XVI (fallecido el 31 de diciembre de 2022 tras renunciar al papado en febrero de 2013).

El sacerdote recibió el título de la Santísima Virgen de los Dolores en la Plaza Buenos Aires.