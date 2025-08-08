El argentino Mirco Cuello se consagró campeón del mundo

El boxeador argentino Mirco Cuello, de 24 años y nacido en Arroyo Seco provincia de Santa Fe, venció por nocaut en el segundo round al mexicano Sergio "Chakal" Ríos en Libia y se coronó campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del peso pluma.

El nuevo monarca, invicto en 15 presentaciones oficiales, es uno de los máximos exponentes de la nueva generación del pugilismo nacional.

Se inició profesionalmente a fines del 2020 en Estados Unidos.

El mexicano poseía un palmarés de 19-0, con siete nocauts

Según informó Rosario3, en el combate de este viernes Cuello arrancó y a los pocos segundos del primer campanazo estuvo cerca de ganar por nocaut.

En el segundo asalto volvió al ataque y nuevamente apabulló al oriundo de Sonora que no hizo más que defenderse y contragolpear, aunque nunca lastimó demasiado al argentino. A mediados del segundo asalto, Cuello conectó, lo tiró y volvió al ataque tras la segunda cuenta del árbitro para sentenciar la historia.

Mirco peleó cuatro veces en el país, ya que el resto de sus presentaciones fueron en Colombia (2), México (1), Panamá (1), Uruguay (2) y Estados Unidos (5). En la meca del boxeo afrontó sus últimos tres combates, con victorias por decisión unánime ante Rudy Garcia y Sulaiman Segawa, que se completó con un épico KO ante Christian Olivo Barreda en el T-Mobile Arena de Las Vegas en febrero de este año.

Fuente: TyC Sport y Rosario 3