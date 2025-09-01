La Liga camina hacia la renovación de sus autoridades, pero hay amenaza de tormenta

Miranda y Sánchez, a la izquierda. Los acusan de querer seguir en la Liga y de no permitir la participación de listas opositoras.

La Liga Puntana de Fútbol, una de las instituciones con una dilatada trayectoria en la ciudad de San Luis, tendrá el 22 de setiembre una jornada especial con la realización de una asamblea general en la que serán electas las nuevas autoridades.



En ese acto también se pondrá a consideración el balance, la memoria de la comisión directiva y el informe del revisor de cuentas sobre todo lo actuado a lo largo del 2024.



Pero el punto que mayor atención acaparará será cuando se tengan que designar a las nuevas autoridades que regirán el destino del fútbol de San Luis.



El proceso, por ahora no ha ocupado demasiados espacios en los medios, aunque en coincidencia con la llegada del temporal de Santa Rosa, se esperan “algunas tormentas” que ponen en riesgo la transparencia y voluntad democrática que debería regir en una instancia clave como la designación de las nuevas autoridades.



Ya se ha instalado que el sector oficialista, es decir quiénes actualmente administran la entidad, con Daniel “Pela” Miranda como presidente, pretenden que la concejala capitalina y actual vicepresidenta de la Liga, Laura Sánchez, lo suceda en esa función. Y, como contrincantes a estas aspiraciones, está un grupo que postula al dirigente del Rubén Rey, del Deportivo y Cultural San Lorenzo.



Según lo que ha trascendido en las últimas horas, el dirigente “azulgrana” está siendo blanco de algunas jugadas, para nada limpias, que buscan dejarlo fuera de juego. Esto viene a colación de una resolución de “Pela” Miranda, que no es avalada por la Dirección de Personas Jurídicas, informándole a Rey que su lista de candidatos no será oficializada.



“Las actuales autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol deberían mirar el ejemplo de la Cooperativa de Agua de Merlo, que después de superar complicaciones y polémicas, democráticamente sus asociados eligieron a sus autoridades”, dijo una fuente del fútbol ante los “golpes en los tobillos” que están advirtiendo del sector de “Pela” Miranda-Laura Sánchez contra el espacio que encabeza Rubén Rey.



Por ello, las miradas están puestas en conocer cómo se resuelve esta situación, es decir si se garantiza la libre participación de todos los sectores.